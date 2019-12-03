Путин: расширение НАТО опасно для России

Расширение НАТО и приближение к границам России представляет опасность для страны, заявил российский президент Владимир Путин. При этом Россия неоднократно выражала готовность к сотрудничеству с НАТО, хотя альянсу и свойственны «устаревшие блоковые стереотипы мышления», добавил он.

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны»,— сказал господин Путин в Сочи на совещании, посвященном государственному оборонному заказу в интересах нужд военно-морского флота (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что «блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира».

Тем не менее Россия неоднократно выражала готовность к сотрудничеству с НАТО и совместного противодействия реальным угрозам, добавил господин Путин. К таким угрозам он отнес международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.

«Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку, было проведено несколько совместных мероприятий, однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов РФ, имею в виду предложенное нами партнерское взаимодействие»,— сказал господи Путин. Президент выразил надежду, что интересы общей безопасности и мирного будущего планеты возобладают.

Кроме того, господин Путин рассказал об оснащенности российского Военно-морского флота современным оружием. Сейчас, по словам российского президента, этот показатель находится на уровне 68%.

Напомним, 3 декабря в Лондоне начнется 70-й юбилейный саммит НАТО. Основной переговорный день пройдет 4 декабря.

Об ожиданиях от юбилейной встречи глав государств — в материале “Ъ FM” «Саммит НАТО встречают протестами».