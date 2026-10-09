Axios: Уиткофф и Кушнер пообщались с Трампом перед встречей с делегацией Украины
09.10.2026, 15:30
Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с президентом США Дональдом Трампом перед встречей с украинской делегацией в Майами. Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.
По словам журналиста, американский президент разъяснил господам Уиткоффу и Кушнеру свое видение ситуации. Они рассказали господину Трампу о своих предположениях. Встреча состоялась 8 октября.
О переговорах американских и украинских переговорщиков в Майами стало известно накануне. Reuters писал, что они состоятся 9 октября. По данным источников Axios, Украину в Майами будут представлять глава офиса президента Кирилл Буданов, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Один из собеседников издания также допустил, что в контактах будут участвовать представители европейских стран.