Русские горки, Голем и загадочная видеокассета

Полнометражный режиссерский и сценарный дебют Клавдии Коршуновой «Ваня», как и «Малика»,— простая история об обычных людях, только здесь они ближе к нам в самом прямом смысле: действие разворачивается в Костромской области, а не в Казахстане. В обоих фильмах главные герои дети, даже одного возраста — 12 лет. Но если девочка-ингушка Малика (Изабэлла Хампиева) старается всячески избежать отправки к отцу, то Ваня (Иван Агранович), выросший с матерью (Анна Шевчук) и отца никогда не знавший, сам решает его найти.