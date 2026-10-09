Русские горки, Голем и загадочная видеокассета
Кинофестиваль «Маяк» наградил победителей
09.10.2026, 15:32
В Геленджике завершился четвертый фестиваль актуального российского кино «Маяк». Гран-при получила «Малика» Натальи Уваровой, награды за лучшую режиссуру и сценарий достались «Ване» Клавдии Коршуновой, лучшим дебютом стал фильм Тимы Анисимова «Было не было», а в короткометражном конкурсе победил «Город сов» Жени Казанкиной. Комментирует Юлия Шагельман.
Выступая на церемонии закрытия, программный директор «Маяка» Стас Тыркин сказал, что при отборе фильмов организаторам хотелось «создать ощущение русских горок, драматургии, неожиданности». Это удалось: обе конкурсные программы получились разнообразными — жанрово, формально и содержательно, хотя многие фильмы тематически перекликались.
Почти все призы фестиваля в этом году достались дебютным картинам, что подтвердило репутацию «Маяка» как стартовой площадки для начинающих авторов. Получившая Гран-при «Малика», конечно, уже побывала на фестивалях в Пусане и Алматы. Но хочется верить, что благодаря «Маяку» и анонсированной премьере на «Первом канале» этот тонкий и умный фильм о женских судьбах в патриархальном мире откроют и российские зрители.
Полнометражный режиссерский и сценарный дебют Клавдии Коршуновой «Ваня», как и «Малика»,— простая история об обычных людях, только здесь они ближе к нам в самом прямом смысле: действие разворачивается в Костромской области, а не в Казахстане. В обоих фильмах главные герои дети, даже одного возраста — 12 лет. Но если девочка-ингушка Малика (Изабэлла Хампиева) старается всячески избежать отправки к отцу, то Ваня (Иван Агранович), выросший с матерью (Анна Шевчук) и отца никогда не знавший, сам решает его найти.
Мир «Вани» — это мир детей, которых взрослые любят, но им особо нет до них дела: одет, обут, накормлен — и хорошо.
Поэтому Ваня и его друг Федя (Александр Цыганов) рано научились самостоятельности, но при этом остаются детьми с наивными детскими планами: например, отремонтировать дедов мотоцикл и поехать на нем в Москву, где Ванин отец «работает в Сбербанке». Из их приключений, часто смешных, порой грустных, иногда опасных, и складывается этот не лишенный шероховатостей, но живой и обаятельный фильм, не приукрашивающий российскую провинциальную жизнь, но и не представляющий ее страшным хтоническим замкадьем.
Еще один яркий дебют нынешнего «Маяка» — «Видеопрокат» Никиты Троценко, закрывавший конкурсные показы. Вера Енгалычева, сыгравшая аж в пяти фильмах фестиваля, получила приз за лучшую женскую роль именно за эту картину.
Это дикое, отвязное, не поддающееся описанию кино, снятое влюбленными в свое дело киноманами для киноманов. Сюжет о мистической видеокассете, случайно обнаруженной старшеклассниками Ромой (Петр Натаров) и Полиной (Вера Енгалычева) в 2004 году, превращается в безумный трип, где Гаспар Ноэ встречается с Александром Башировым, «Бегущий по лезвию» и «Таксист» соседствуют на полках видеопроката с фильмами, выдуманными авторами картины, а объединяет всех — и зрителей в кинозале — общее стремление провалиться на полтора часа в другую реальность, которую создают движущиеся картинки на экране.
Лишь один из основных призов «Маяка» достался картине, снятой известным и опытным режиссером. За лучшую мужскую роль был награжден Петр Скворцов, сыгравший в драме о холокосте «Голем» Александра Котта.
События фильма разворачиваются в 1941 году в месте, которое ее авторы называют Восточной Европой (снимался он в Белоруссии, но говорят там на смеси русского, идиш и почему-то украинского). Герой Скворцова, деревенский дурачок по прозвищу Жихарь, прячет от немцев в погребе еврейскую девушку Соню (Полина Гухман), но обращается с ней как с пленницей (и минимум единожды ее насилует).
В фильме много страшного, но снят он в изысканном ч/б, и образы вроде обнаженных тел в общей могиле становятся такими же декоративными, как отражение в озере сухого дерева.
Да и в целом у авторов получилось просчитанное, идущее «от головы» кино, которое слишком полагается на то, что сама тема вызовет эмоциональный отклик, но это не срабатывает.
Финал фестиваля не обошелся без разочарований. Жаль, что без призов остался «Новый дом» Никиты Грушина, а жюри конкурса короткого метра отдало предпочтение «Городу сов», а не самому сильному фильму этой программы — «Горизонт, прожектор, яблоко, пепел, кочегар» Никиты Верхозина (зато его вместе с «Ваней» отметили своими призами кинокритики). Но такие моменты в общем тоже вписываются в концепцию «русских горок, драматургии и неожиданности» — тут не поспоришь.