«Человек, проигравший все»

Британец Роберт Ди. То, что с ним произошло, вряд ли кто-то сможет повторить: он умудрился проиграть 54 матча подряд и при этом не смог взять ни одного сета! Эта умопомрачительная серия длилась три года, с 2005-го по 2008-й, и стала самой длинной в истории вида спорта. Роберт Ди находился в середине второй тысячи мирового рейтинга и при этом заработал за это время чуть меньше $2,5 тыс.