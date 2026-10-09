«Человек, проигравший все»
Владимир Осипов — о теннисисте Роберте Ди
09.10.2026, 15:30
0:00
0:00
В истории тенниса самым невезучим из больших игроков обычно называют британца Энди Маррея, который проиграл 8 финалов Большого шлема из 11, в которых участвовал. Но если обратить внимание на игроков класса ниже, то можно отметить неудачника, который вошел в историю как человек, проигравший все.
Британец Роберт Ди. То, что с ним произошло, вряд ли кто-то сможет повторить: он умудрился проиграть 54 матча подряд и при этом не смог взять ни одного сета! Эта умопомрачительная серия длилась три года, с 2005-го по 2008-й, и стала самой длинной в истории вида спорта. Роберт Ди находился в середине второй тысячи мирового рейтинга и при этом заработал за это время чуть меньше $2,5 тыс.
Но когда газета Daily Telegraph назвала Роберта худшим теннисистом в истории, тот подал в суд, мол, издание вредит его карьере. Суд Великобритании постановил, что журналисты всё написали верно, и серия поражений действительно выделяется. История стала резонансной, на нее обратили внимание эксперты, и теннисиста обвинили в том, что он намеренно проигрывал матчи.
Одной из версий были ставки в букмекерских компаниях. Игрок, конечно, все отрицал, ссылаясь на катастрофическое невезение. Доказать тогда никто ничего не смог. К тому же один раз Роберт Ди все-таки выиграл у неизвестного американского спортсмена, и эта победа стала единственной в его профессиональной карьере, которая, надо сказать, официально признана худшей в истории тенниса.