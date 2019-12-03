Путин сообщил об оснащенности ВМФ современным оружием на 68%

Военно-морской флот (ВМФ) России оснащен современным вооружением на 68%, сообщил президент России Владимир Путин во время совещания в Сочи, посвященного государственному оборонному заказу в интересах нужд ВМФ.

«Мы будем и дальше развивать военно-морской флот, делать его современным, океанским, высокоэффективным»,— заявил господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

Президент сообщил, что в текущем году ВМФ получит более 480 единиц вооружения, среди которых 2 подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, 3 воздушных судна и 4 береговых ракетных комплекса.

«Морские стратегические ядерные силы переоснащаются на современные атомные подводные крейсеры типа "Борей" с баллистическими ракетами "Булава". На завершающей стадии государственных испытаний находятся головной атомный крейсер ''Борей-А'' "Князь Владимир"»,— сказал господин Путин.

Он отметил, что основу неядерных сил ВМФ сейчас составляют корабли—носители ракеты «Калибр». Согласно государственной программе вооружения, к 2023 году их число должно увеличиться более чем в два раза, добавил Владимир Путин.

В настоящее время на вооружении ВМФ РФ состоит ракетный комплекс «Калибр». Максимальная дальность крылатой ракеты этого комплекса достигает около 2 тыс. км. «Калибром» вооружены, в частности, российские фрегаты проекта 22350, корветы проекта 21631 «Буян-М», атомные подлодки проекта 885 типа «Ясень». Также для российского военно-морского флота разрабатывается новейшая крылатая ракета «Калибр-М» с дальностью полета более 4,5 тыс. км.

Во время совещания Владимир Путин также заявил, что расширение НАТО и его приближение к границам России представляет опасность для страны. При этом он отметил, что Россия неоднократно выражала готовность к сотрудничеству с НАТО, несмотря на то что ему свойственны «устаревшие блоковые стереотипы мышления».