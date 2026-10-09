«Мода окончательно сменила курс»

Сланцы и простые брюки тоже отступают. Им на смену приходят более нарядные варианты одежды и туфли с шармами. Стилисты в своих обзорах деликатно напоминают, что аксессуары неизменно дают новизну образу, так что менять весь свой гардероб не нужно.