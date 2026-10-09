«Мода окончательно сменила курс»
Яна Лубнина — об итогах Парижской недели моды
09.10.2026, 15:41
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«Мода снова стала веселой»: фэшн-обозреватели и байеры подвели итоги Парижской недели моды. Гости шоу могли изучить почти 70 показов. Практически единогласный итог — минимализм предстоящей весной и летом никто даже не вспомнит. Мода окончательно сменила курс. Теплый сезон-2027 называют, скорее, периодом «эклектичного максимализма».
Прежде всего, изменилась палитра. Новичок сезона — оранжевый, плюс красный, кобальт и яркие «фруктовые» оттенки, которые носят друг на друге. Закупщик Harrods заявил, что ждет «оптимизма» в цвете, декоре и принтах. Все уже, наверное, наслышаны про юбки, которой присвоен титул главной вещи весенне-летнего сезона. Длинные модели показали Saint Laurent и Dries Van Noten, классические A-фасоны с богатым декором произвели фурор на показах Prada.
Сланцы и простые брюки тоже отступают. Им на смену приходят более нарядные варианты одежды и туфли с шармами. Стилисты в своих обзорах деликатно напоминают, что аксессуары неизменно дают новизну образу, так что менять весь свой гардероб не нужно.
Какие-то темы весенне-летних показов, кажется, останутся на подиумах, но самые смелые могут поэкспериментировать. Парижская неделя моды как бы разрешила носить нижнее белье как верхний слой. Стоит ли говорить о чулках вместо брюк? Впрочем, избыточно сложные образы и тренды, специально придуманные для соцсетей, проживут недолго.
Вместе с тем реальные потребители тоже заметно меняют свое поведение. В почете осознанное потребление — натуральные ткани вместо синтетики, отказ от избыточного шоппинга и ресейл. Согласно отчету ThredUp, половина покупателей новой одежды из поколений Z и миллениалов в США теперь задумывается о цене вещи на вторичном рынке.