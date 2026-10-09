В США эвакуируют жителей нескольких штатов из-за урагана «Исайя»

«Исайя» — первый ураган атлантического сезона, который в этом году начался необычно поздно. Эксперты сообщают, что «Исайя» быстро усилился до урагана 2-й категории, когда скорость ветра достигает 175 км/ч. Сегодня вечером или утром 10 октября по местному времени он достигнет 3-й категории и обрушится на сушу. Во Флориде уже начались дожди. Власти предупреждают о штормовом нагоне воды в заливах до 1,5–2 м и выпадении до 380 мм осадков. Приход урагана может сопровождаться наводнениями и торнадо. В штатах на побережье закрыты несколько аэропортов, а оставшиеся принимают и отправляют не все рейсы, и те с задержками. Отменена также часть поездов, курсирующих в прибрежных районах. В некоторых районах трех штатов полностью остановлена работа общественного транспорта.