В США эвакуируют жителей нескольких штатов из-за урагана «Исайя»
09.10.2026, 15:42
Во Флориде, Алабаме и Джорджии ввели чрезвычайное положение в связи с приближением урагана «Исайя» к северному побережью Мексиканского залива. Как сообщает CNN, в регионе обязательная эвакуация туристов и жителей прибрежных зон и уже эвакуирован персонал нефтяных компаний с морских платформ в заливе, что привело к остановке 60% добычи нефти и 57% газа в регионе.
«Исайя» — первый ураган атлантического сезона, который в этом году начался необычно поздно. Эксперты сообщают, что «Исайя» быстро усилился до урагана 2-й категории, когда скорость ветра достигает 175 км/ч. Сегодня вечером или утром 10 октября по местному времени он достигнет 3-й категории и обрушится на сушу. Во Флориде уже начались дожди. Власти предупреждают о штормовом нагоне воды в заливах до 1,5–2 м и выпадении до 380 мм осадков. Приход урагана может сопровождаться наводнениями и торнадо. В штатах на побережье закрыты несколько аэропортов, а оставшиеся принимают и отправляют не все рейсы, и те с задержками. Отменена также часть поездов, курсирующих в прибрежных районах. В некоторых районах трех штатов полностью остановлена работа общественного транспорта.
В 2018 году этот регион пережил удар урагана 5-й, самой высокой категории, «Майкл», когда скорость ветра достигала 260 км/ч. Он тогда практически полностью разрушил городок Мексико-Бич во Флориде. В 2004 году по тому же маршруту, по которому сейчас идет «Исайя», прошел ураган 3-й категории «Айван», который разрушил несколько крупных мостов, дамбу и часть федеральной трассы, десятки домов и десятки тысяч опор линий электропередачи.