Чудеса реконструктивной хирургии

В двенадцать лет Генри высказал желание иметь руки. Его обследовали специалисты по реконструктивной хирургии. Рентгеновское исследование показало, что в плечах мальчика скрываются небольшие недоразвитые фрагменты плечевой кости длиной три дюйма (7,62 см) с правой стороны и около четырех дюймов (10,16 см) с левой. Доктор Гарри Мок и его коллеги из больницы святого Луки в Чикаго провели операцию, в ходе которой были высвобождены эти рудиментарные кости. Была также проведена пересадка собственных мышц мальчика, после чего его обучили использовать эти мышцы. За четыре месяца Генри Уигман натренировал мышцы так, что смог поднимать культи до горизонтального положения. Это значило, что мальчик готов к тому, чтобы получить искусственные руки.