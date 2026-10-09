Чудеса реконструктивной хирургии
100 лет назад безрукому мальчику сделали руки
09.10.2026, 15:24
Генри Уигман родился без рук. Под терпеливым присмотром сестры и матери в четыре года он выучился ходить, в шесть — держать карандаш между щекой и плечом и рисовать линии.
В семь лет он уже умел писать и рисовать. Держа лобзик пальцами ног, он выпиливал маленьких деревянных Санта-Клаусов. В восемь лет он освоил пишущую машинку, ударяя по клавишам длинной палочкой, зажатой между щекой и правым плечом.
В двенадцать лет Генри высказал желание иметь руки. Его обследовали специалисты по реконструктивной хирургии. Рентгеновское исследование показало, что в плечах мальчика скрываются небольшие недоразвитые фрагменты плечевой кости длиной три дюйма (7,62 см) с правой стороны и около четырех дюймов (10,16 см) с левой. Доктор Гарри Мок и его коллеги из больницы святого Луки в Чикаго провели операцию, в ходе которой были высвобождены эти рудиментарные кости. Была также проведена пересадка собственных мышц мальчика, после чего его обучили использовать эти мышцы. За четыре месяца Генри Уигман натренировал мышцы так, что смог поднимать культи до горизонтального положения. Это значило, что мальчик готов к тому, чтобы получить искусственные руки.
Хотя уникальная операция была проведена в 1920 году, отчет о ней был опубликован только несколько лет спустя в Journal of the American Medical Association. Доктор Гарри Мок не хотел торопиться с публикацией результатов, чтобы быть полностью уверенным в успехе.
В 17-летнем возрасте Генри способен выполнять сложные задачи своими новыми руками.
Успех операции свидетельствует: то, что было сделано для этого мальчика, можно сделать для других людей, как детей, так и взрослых. Перед реконструктивной хирургией открываются новые, чрезвычайно интересные направления.
Об искусственных руках писал в 1926 году журнал Scientific American.