Трамп назвал оскорбительными слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. По его мнению, «никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция».

«Это жесткое заявление, когда у тебя такая сложная ситуация во Франции»,— заявил президент США на пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита североатлантического альянса в Лондоне. Кроме того, господин Трамп подверг критике «высокий уровень безработицы» во Франции, а также политические волнения, вызванные активностью «желтых жилетов».

Напомним, в начале ноября в интервью журналу The Economist господин Макрон сообщил, что европейские страны, больше не могут полагаться на США в защите союзников по НАТО. «То, что мы сейчас испытываем,— это смерть мозга НАТО»,— сказал президент Франции, комментируя взаимоотношения между США и Турцией.

С Эмманюэлем Макроном не согласился и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он заявил, что альянс «жив с головы до пят», даже если кто-то «ставит другие диагнозы». Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил господину Макрону «самому обратиться к врачу на предмет смерти мозга».

Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов. Члены организации встретятся 3 и 4 декабря. В этом году альянс отмечает свое 70-летие. СМИ констатируют напряженность, которая возникла после слов президента Франции о «смерти мозга» НАТО.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «В НАТО нет единой позиции по поводу России».

О том, почему президент Турции нагрубил господину Макрону, — в материале “Ъ” «Турецкий президент идет на ты».