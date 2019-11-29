Эрдоган рекомендовал Макрону проверить свой мозг, а не «мозг НАТО»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал своего французского коллегу Эмманюэля Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО из-за несогласованных действий союзников. В ответ МИД Франции вызвал посла Турции для разъяснений. «Это не заявление, это оскорбление»,— отметили в ведомстве (цитата по AFP).

«Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга»,— цитирует господина Эрдогана турецкое агентство Anadolu.

Напомним, что с Эмманюэлем Макроном не согласился и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он заявил, что альянс «жив с головы до пят», даже если кто-то «ставит другие диагнозы».

О противоречиях внутри НАТО читайте в материале «Огонька» «Разговорчики в строю».