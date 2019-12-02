«В НАТО нет единой позиции по поводу России»

Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов. Члены организации встретятся в Лондоне 3 и 4 декабря. В этом году альянс отмечает свое 70-летие. СМИ отмечают напряженность, которая возникла между президентами США и Франции. В ноябре Эмманюэль Макрон заявил, что у НАТО произошла «смерть мозга». По его словам, Европа должна стать самостоятельнее в сфере безопасности. Как пишет американский портал Axios, эти слова вызвали недовольство Дональда Трампа. Еще один конфликт связан с приобретением Турцией систем противоракетной обороны С-400. По мнению Вашингтона, эта сделка не отвечают статусу участника альянса. Корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Дарья Корнеева — о том, как могут развиваться события между участниками саммита.

— Очень многие эксперты и дипломаты, и в СМИ об этом тоже пишут, говорят о том, что в преддверии саммита в Лондоне очень напряженная атмосфера. И ожидаемое событие — это приезд Дональда Трампа. У него запланировано несколько встреч, в том числе с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном. Действительно, он был очень недоволен высказыванием президента Франции, посмотрим, как это отразится на их двусторонней встрече.

В НАТО нет единой позиции по поводу российской повестки и того, что, собственно, Москва несет для альянса. Накануне саммита министр обороны Великобритании заявил, что Россия — это главная угроза для организации.

Здесь также обсуждают такой любопытный момент: Дональд Трамп должен встретиться с Макроном и Меркель, а вот с Борисом Джонсоном, с хозяином, можно сказать, саммита, у президента США встречи не запланированы. Более того, по некоторым данным, премьер-министр Великобритании буквально сказал, чтобы американский президент держался от него подальше. Вообще, у Джонсона и Трампа довольно теплые, дружеские отношения, но сейчас, по словам Джонсона, не самое лучшее время для встречи с Трампом. 12 декабря в Великобритании пройдут парламентские выборы, которые, по сути, решат судьбу Бориса Джонсона. И для его Консервативной партии это было бы не самое удачное решение — встречаться с Дональдом Трампом, от которого здесь тоже ожидают каких-то ярких заявлений.

В Лондоне усилены меры безопасности, значительно больше полиции, чем обычно.

Еще стоит сказать, что саммит пройдет буквально за неделю до встречи «нормандской четверки», куда входят Франция, Германия, Украина, Россия, поэтому здесь тоже ожидают каких-то заявлений, связанных и с украинским вопросом, и с тем, является ли для альянса Россия угрозой или все-таки можно строить какие-то новые отношения с Москвой. Накануне саммита российский посол дал интервью британскому телеканалу, и там было некое такое послание, где российская сторона призывала альянс пересмотреть текущую ситуацию, поскольку Россия не угрожает НАТО. Посмотрим, услышит ли НАТО позицию Москвы на этот счет.