Глава МИД Германии поспорил с Макроном о состоянии НАТО

Сегодня, 26 ноября, в столице ФРГ открылся Берлинский форум по внешней политике, организованный Фондом имени Кербера. В ходе первой сессии выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В своей речи он, в частности, дал оценку состояния дел в НАТО: альянс, по его мнению, «жив с головы до пят».

«Североатлантический альянс жив с головы до пят. Даже если кто-то ставит другие диагнозы»,— заявил господин Маас. Таким образом, немецкий дипломат заочно поспорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в интервью изданию The Economist заявил о «смерти мозга» НАТО. Реплика французского лидера относилась прежде всего к противоречиям между США и Турцией и их несогласованным действиям в Сирии. Во многих странах—членах альянса этот диагноз вызвал непонимание и раздражение. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что блок сохраняет силу и единство.

Хайко Маас в ходе своего выступления в Берлине также сообщил, что Германия выступила с инициативой создания специальной экспертной группы для проведения аудита состояния дел в НАТО.

Спор между Францией и Германией относительно перспектив НАТО обещает быть одним из ключевых моментов на предстоящем саммите альянса в Лондоне (пройдет 3–4 декабря). Франция настаивает на реформировании НАТО, в то время как Германия считает, что спешить с нововведениями не стоит.

О положении дел внутри НАТО читайте в материале «Огонька» «Разговорчики в строю».

Елена Черненко, Берлин