В думе Екатеринбурга может появиться новый вице-спикер для общения с мэрией

Председатель комиссии по местному самоуправлению (МСУ) думы Екатеринбурга Алексей Вихарев заявил о необходимости нового заместителя председателя гордумы. «Мы до сих пор не можем выстроить коммуникацию с мэрией. У мэра девять замов, а у спикера думы — один. Точно ли он вовлечен в процесс и справляется? Поэтому необходимо появление нового вице-спикера в думе, который будет отвечать за коммуникацию и решать вопросы взаимодействия с думой и депутатами»,— сообщил господин Вихарев после заседания гордумы. По его словам, появление нового заместителя председателя не означает смещение Виктора Тестова, который сейчас занимает должность вице-спикера. «Это может быть введение второй ставки заместителя, либо замена существующего. Регламент это позволяет»,— пояснил Алексей Вихарев.

Предложение о введении нового зампредседателя было сделано на фоне принятия скандального бюджета 2020 года. Депутаты отмечают, что во время обсуждения бюджета в первом чтении возникло много противоречий, связанных именно с взаимодействием думы и горадминистрации.

Напомним, ранее большинство профильных комиссий раскритиковали проект бюджета и отказались пропускать его на думу. После встречи депутатов с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько, мэрия и дума подписали политическое соглашение о совместном работе, которое позволило принять бюджет. Проект был рассмотрен и принят сегодня в первом чтении: 34 депутата проголосовали «за», один — воздержался.

Господин Тестов о предложении господина Вихарева узнал от журналистов. Вице-спикер отметил, что при избрании был поддержан коллегами. «Вероятно я кому-то мешаю»,— предположил он.

Анастасия Реутова