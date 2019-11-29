Мэрия и дума Екатеринбурга подпишут соглашение ради принятия скандального бюджета

В Екатеринбурге сегодня планируется подписать политическое соглашение, которое позволить депутатам городской думы принять муниципальный бюджет на 2020 год. «Нам нужен человек со стороны области, который подтвердит наши договоренности с администрацией города. Дубичев подготовил протокол о совместной работе и о достижении совместных целей, которые обязуется сделать Александр Высокинский»,— сообщил “Ъ-Урал” спикер гордумы Игорь Володин. Помимо него документ должны будут подписать вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, заместитель председателя регионального парламента Виктор Шептий и мэр Александр Высокинский.

По словам господина Володина, в соглашении предусматривается выделение около 350 млн руб. из областного бюджета на решение «назревших городских проблем». В частности, 100 млн руб. будет выделено на здравоохранение, 100 млн руб. на расселение аварийного жилья и 50 млн руб. на развитие отдаленных территорий. «Тема отдаленных территорий уже перезрела, поэтому программа, которая была прекращена в 2013 году, будет возобновлена в феврале следующего года. Это пообещал Александр Высокинский»,— отметил спикер гордумы. Помимо этого, документ предполагает увеличение количества поездок в общественном транспорте по «Екарте» для пенсионеров и ветеранов без изменения стоимости тарифа — не 40, а 50 поездок за 469 руб.

Стоит отметить, что часть договоренностей уже была озвучена на заседании комиссии по бюджету, которая состоялась в четверг. По мнению Игоря Володина, подписание соглашения позволит принять бюджет на 2020 год в первом чтении на заседании думы 3 декабря.

Напомним, ранее большинство профильных комиссий гордумы раскритиковали проект бюджета и отказались пропускать его на заседание думы. Однако комиссия по бюджету, которая состоялась в четверг, большинством голосов одобрила муниципальный бюджет и вынесла его на рассмотрение думы.

О том, как дума Екатеринбурга в конфликте с мэрией получила поддержку со стороны аппарата полномочного представителя президента в УрФО — в материале «Полпредство подключилось к бюджетному процессу»

Анастасия Реутова