Сразу три комиссии думы Екатеринбурга отклонили изменения в бюджет на 2019 год, а также проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021/22 годов. По мнению депутатов, мэрия, в частности, не предусмотрела средства на расселение ветхого жилья и отказалась от финансирования отдаленных территорий. Эксперт считает, что дума почувствовала силу и теперь пытается по максимуму получить выгоду из сложившейся ситуации.



Сначала комиссия думы Екатеринбурга по безопасности и жизнедеятельности не стала принимать корректировки бюджета на 2019 год по разделам «национальная экономика», «охрана окружающей среды» и «национальная безопасность». Как сообщила в докладе и.о. главы департамента финансов мэрии Ольга Сысолятина, часть изменений связана с переносом на следующий год строительства противопожарного водоема и депо в поселке Шабры, которое было запланировано в 2019 году. «Мы в очередной раз закладываем деньги на финансирование отдаленных территорий, а по итогу эти деньги перераспределяем. Это уже какая-то порочная практика»,— возмутилась председатель комиссии гордумы по бюджету Елена Бондаренко. По итогам голосования члены комиссии отказались принимать пакет поправок.

Бурную дискуссию на совместном заседании комиссий по городскому хозяйству и по экономическому развитию и инвестициям вызвал проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021/22 годов. Как отметила в докладе госпожа Сысолятина, на «национальную экономику» в следующем году запланировано 9,9 млрд руб. — на 1,7 млрд руб. меньше, чем в 2019 году. Около 6,9 млрд руб. из них пойдут на улучшение дорожного хозяйства и около 1,8 млрд руб. — на торги по организации транспортной перевозки горожан. На ЖКХ в 2020 году выделят 2,7 млрд руб. (на 662 млн руб. меньше, чем в 2019 году), в том числе 1,5 млрд руб. на благоустройство. «Уменьшение средств связано с недоведением объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета»,— пояснила Ольга Сысолятина.

У депутатов вызвало возмущение то, что в бюджете на 2020 год не предусмотрено увеличение средств для замены лифтов и расселения аварийного жилья. «На 2,5 млрд руб. у нас неисполнение по расселению ветхого жилья. Если мы эти дома не сносим, то должны ставить на капремонт. По фонду капремонта у нас огромный дефицит как в области, так и в городе»,— выступил против принятия проекта председатель комиссии по горхозу Александр Колесников. По его мнению, бюджет на следующий год не продуман и не учитывает «хотелки» депутатов. «Время у нас есть, администрация учтет наши пожелания и вынесет вопрос дополнительно»,— уверен господин Колесников. Председатель комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев был удивлен тем, что «ни на 1% не будет увеличено финансирование по расселению из аварийного жилья в 2020 году».

В мэрии пояснили, что в поправках на 2019 год финансирование расселения из аварийного жилья увеличено на 120 млн руб., в том числе 30 млн руб. выделят из областного бюджета и 90 млн руб. — из муниципального. Всего запланировано около 312 млн руб. Аналогичная сумма заложена и в бюджете на 2020 год.

Депутат Владимир Крицкий напомнил о требованиях Бюджетного кодекса РФ и призвал голосовать за принятие бюджета: «В случае несвоевременного принятия бюджета мы в месяц получаем 1/12 текущего финансирования». Также под угрозу попадает индексирование зарплат работников бюджетной сферы на 5%, которое, по словам господина Крицкого, «просвистят, как парус на ветру». «Нам можно при втором чтении блокировать расходы по определенному направлению. Но на деньги в виде субвенций и субсидий мы должны ответить софинансированием, иначе их не выделят»,— добавил он. В итоге проект бюджета не был принят — большинство депутатов воздержались.

«Ничего страшного не произошло. Мы еще можем рассмотреть проект бюджета на нашей комиссии. Но если сейчас около 50% комиссий не сможет принять решение по своим разделам, естественно, что и нам придется отложить этот вопрос»,— отметила Елена Бондаренко.

Сейчас глава Екатеринбурга Александр Высокинский проводит личные встречи-консультации с депутатами, чтобы договориться и решить спорные вопросы. По словам депутатов, мэр обещает учесть их пожелания. «Нужно пойти навстречу депутатам, иначе мы действительно можем к 1/12 прийти»,— заявил руководитель аппарата мэрии Илья Захаров.

По словам политолога Сергея Мошкина, давление депутатов на администрацию может быть связано с разными взглядами на развитие города, необходимостью исполнять депутатские обязательства, а также независимостью от мэрии. «Принятие бюджета — это козырный туз в руках депутатов. Они понимают, что формирование бюджета, контроль за его исполнением — суть депутатской работы»,— отметил он. По мнению господина Мошкина, помимо общегородских дел, у депутатов есть «запрос на исполнение своих депутатских обязательств перед избирателями». «Им надо на свой округ затащить как можно больше бюджетных денег. Потом сказать, что не было денег, будет постыдно для каждого депутата»,— считает Сергей Мошкин. Независимость от администрации «подстегивает депутатов настаивать на своем». В результате, по мнению политолога, решение вопроса может продлиться до 2020 года. «Сейчас администрация будет делать все, чтобы принять бюджет до нового года»,— добавил господин Мошкин.

Анастасия Реутова