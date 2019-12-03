Дума Екатеринбурга приняла бюджет на 2020 год в первом чтении

Сегодня дума Екатеринбурга приняла в первом чтении городской бюджет на 2020 год. За принятие проголосовали 34 депутата, один воздержался. Планируется, что в 2020 году доходы бюджета составят 47,4 млрд руб., расходы — 49,3 млрд руб.

Напомним, в рамках подготовки бюджета между гордумой и мэрией возник острый конфликт. Большинство профильных комиссий гордумы раскритиковали проект бюджета и отказались пропускать его на заседание думы. В результате появилось политическое соглашение, его подписали спикер гордумы Игорь Володин, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, первый вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий и мэр Александр Высокинский. По словам господина Володина, в соглашении предусматривается выделение около 350 млн руб. из областного бюджета на решение «назревших городских проблем».

Анастасия Реутова