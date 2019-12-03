Таксисты выехали на митинги

Москвичи на два дня могут остаться без такси — столичные водители объявили бойкот агрегаторам. Сегодня и завтра часть таксистов обещает не принимать заказы. Так они хотят обратить внимание агрегаторов на тяжелые условия работы, которые они им навязывают. Акция пройдет не только в Москве, но и по всей России. Некоторые водители объявили бойкот еще в 2 декабря. По их словам, из-за этого стоимость поездок в столице увеличилась в несколько раз. Правда, не все согласны с тем, что это связано с бойкотом. Тему продолжит Владислав Викторов.

Претензии таксистов к агрегаторам звучат не первый год. Больше всего их возмущает размер комиссии, которую приходится платить за каждый заказ. У «Яндекс.Такси», например, это порядка 20%, а прибавить к этому расходы на бензин — и у водителей, по их словам, практически ничего не остается. Из-за этого они вынуждены работать по 15 часов, чтобы оставаться в плюсе. Ранее таксисты уже устраивали бойкоты — чаще всего это были одиночные акции. Теперь же речь идет о всероссийской забастовке. По словам председателя общественного движения «Форум такси» Олега Амосова, многие таксисты начали отказываться от поездок 2 декабря, клиенты не могли это не заметить: «Забастовка уже началась. С утра Москва просто задохнулась. С коэффициентом стоимость поездки выросла иногда в три раза. На самом деле, она больше ощущается в регионах, и из-за этого невозможно заказать такси. Основное требование — снизить комиссии агрегаторов».

По словам активистов, 3 декабря крупнейшая акция протеста пройдет Санкт-Петербурге. Там на согласованный митинг должны прийти не только таксисты, но и водители общественного и грузового транспорта. Больше всего претензий у них накопилось к агрегатору «Яндекс.Такси». Помимо высокой комиссии? водителей не устраивает, что от них скрывают конечный адрес и тариф, по которому придется везти, что часто приводит к конфликтам с клиентами. И бойкот должен заставить компанию обратить внимание на эту проблему, говорит столичный таксист Денис: «Коэффициент был 3,8. Подача по “эконому” составляет 89 руб., средняя поездка стоила 400 руб. Водитель сейчас просто не выходит на линию. Есть YouTube-каналы и Telegram-сообщества, где пишут, когда планируется забастовка. Обычно утром с 7 до 10 часов, когда люди едут на работу. Допустим, вы три дня не можете вызвать один агрегатор, на четвертый вы вызовете другого, и он подъедет в ближайшие две минуты».

Впрочем, несмотря на оптимизм участников бойкота, в «Яндекс.Такси» нехватку водителей 2 декабря не заметили. Хотя действительно в некоторых регионах стоимость поездок в моменте увеличивалась, сообщила “Ъ FM” представитель агрегатора Наталья Рожкова. Но по ее словам, это связано с другими факторами, и в ближайшие дни вряд ли что-то изменится в худшую сторону: «У нас количество водителей на линиях растет. По сравнению с прошлой неделей, их больше в среднем на 5-10%. И это понятная тенденция. Декабрь — самое выгодное время для таксистов.

Кроме того, в регионах из-за заморозков значительно повысился спрос на такси.

Это тоже нормальная сезонная ситуация, поэтому где-то мог и сработать повышающий коэффициент. У нас сервис работает в штатном режиме. Мы не видим нехватку водителей на линии».

Председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов вообще считает, что бойкот провалился. По его словам рост стоимости поездок был связан вовсе не с акцией, а с так называемыми «фейковыми заказами» — это когда водитель приезжает к клиенту, а после нескольких минут ожидания поездка отменяется. Из-за этого таксисты теряют деньги. И в последнее время такие ситуации стали происходить чаще, говорит Андрей Кудинов: «Это не бойкот, это просто саботаж и диверсия. Конечно, 20-30 человек всегда найдутся, которые поддержат, а все остальное — это просто группа лиц делает фейковые заказы.

Представьте, водитель вышел на работу, проехал, потратил бензин, а клиент не выходит.

Таксисты крайне возмущены этими фейковыми заказами. Зачастую бывает такое, что ты последние 200 руб. "заливаешь" на бензин».

Как бы то ни было, декабрь — традиционно самый прибыльный месяц для таксистов. И судя по комментариям в соцсетях, немногие готовы лишить себя дополнительного заработка в предновогодние дни. Хотя там же водители отмечают, что всячески поддерживают требования активистов о пересмотре условий работы. Частично решить проблемы, о которых говорят активисты должен был так называемый «закон о такси». Депутаты пытаются принять его уже пять лет, и в августе профильный комитет Госдумы подготовил ко второму чтению новую версию документа. Например, там появился пункт о том, что тарифы на поездки будут устанавливаться по специальной методике Минтранса. Но окончательного решения по этому законопроекту до сих пор нет.