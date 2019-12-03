«Яндекс.Такси» напомнили о лицензии

«Яндекс.Такси» не удалось оспорить в суде штраф Роспотребнадзора за введение в заблуждение потребителей. Процесс касался июльского ДТП с участием автомобиля партнера компании, не имевшего лицензии такси, в результате которого погибли два человека и один был госпитализирован в тяжелом состоянии. У крупных агрегаторов такси есть сложности с контролем всех поездок, и решение суда мотивирует их тщательнее проверять водителей, отмечают эксперты.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области встал на сторону Роспотребнадзора по иску «Яндекс.Такси», следует из картотеки арбитражных дел. Решение опубликовано 29 ноября. В сентябре этого года Роспотребнадзор выписал штраф компании за введение потребителей в заблуждение в размере 101 тыс. руб. после ДТП в июле этого года.

Инцидент произошел 23 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, говорится в решении суда. Автомобиль влетел в полуприцеп, в результате чего погибли два пассажира, один был госпитализирован в тяжелом состоянии. В «Яндекс.Такси» тогда заявили, что водитель, который должен был находиться за рулем, передал управление машиной другому человеку. Суд установил, что у автомобиля отсутствовало разрешение на деятельность легкового такси в Санкт-Петербурге. Допуская к заказу водителя без необходимых документов, агрегатор «не обеспечивает гарантии качества и безопасности предлагаемой потребителям услуги по перевозке», кроме того, «"Яндекс.Такси" допустило введение потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке», решил суд. В «Яндекс.Такси» комментарий “Ъ” не предоставили.

У «Яндекс.Такси» было еще два процесса против Роспотребнадзора в Москве, которые были связаны с информированием потребителя о перевозчике, но речь в них не шла о нелегальных перевозках в отсутствие лицензии на оказание услуг такси. В одном деле ведомство сочло, что потребитель был введен в заблуждение, поскольку полагал, что договор перевозки заключается непосредственно с «Яндекс.Такси», фактически же услугу оказало третье лицо. 13 июня столичный арбитражный суд признал, что Роспотребнадзор не доказал факт совершения агрегатором правонарушения. Второе дело было связано с контрольной закупкой Роспотребнадзора, по итогам которой «Яндекс.Такси» было привлечено к ответственности за непредоставление потребителю достоверной информации об исполнителе услуг (конкретной компании, перевозившей клиента). Арбитражный суд Москвы признал факт нарушения, поскольку закон требует от владельца агрегатора предоставить фирменное наименование, адрес, режим работы и ОГРН исполнителя услуги, чего сделано не было. Однако апелляция поддержала компанию.

Управляющий партнер юрфирмы «Шаги» Андрей Шарков согласен с позицией петербургского суда о том, что «Яндекс.Такси» должно было проверить наличие разрешения на работу такси. «Закон устанавливает обязанность довести до сведения потребителя информацию о полученной исполнителем лицензии или аккредитации на осуществление определенного вида деятельности. В ситуации, когда потребитель заключает договор не напрямую с исполнителем, а с его агентом — агрегатором услуг, такая обязанность лежит на агенте»,— поясняет он. «Яндекс.Такси» обязано проверять документы, наличие исправного подвижного состава, благонадежность своих контрагентов, привлекаемых для оказания населению услуг по перевозке пассажиров, в противном случае компания грубым образом нарушала бы положения закона, соглашается адвокат Московского юридического центра Магамед Исмаилов.

Решение петербургского суда «станет дополнительным мотиватором для крупных агрегаторов» тщательнее проверять водителей, но существенное влияние на практику оно сможет оказать, если станет частью «системного подхода», считает Андрей Шарков.

По закону агрегатор не может передавать принятый заказ водителю, у автомобиля которого отсутствует разрешение на деятельность такси, но за это не установлена ответственность, указывает руководитель центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус: «Даже если бы она была, проконтролировать вручную все 27 млн заказов такси, совершаемых в России за сутки, не представляется возможным». Проблема носит технологический характер, а причина в том, что системы госуправления не готовы к качественному регулированию деятельности такси, констатирует эксперт.

Дмитрий Шестоперов; арбитражная группа