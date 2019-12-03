«Момент истины» снова оштрафовали по закону о фейках

Суд снова оштрафовал издательский дом (ИД) «Момент истины» на 200 тыс. руб. по закону о фейковых новостях. Издание стало первым СМИ, которое оштрафовали по новому закону. Апелляционный суд отменил решение, вынесенное в октябре, из-за ненадлежащего извещения представителей издания о судебном заседании.

Повторное решение вынес судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы. «Издательский дом "Момент истины" снова признан виновным по статье КоАП о фейковых новостях (ч. 9 с. 13.15.). Ответчику назначен административный штраф в размере 200 тыс. руб.»,— сказали ТАСС в суде.

Первое решение о штрафе приняли 15 октября. 19 ноября Хорошевский суд Москвы отменил его и направил на новое рассмотрение. Вместе с тем он оставил в силе решение о штрафе 60 тыс. руб. для главного редактора «Момента истины» Евгении Гнеушевой. В суде рассматривались претензии к видео издания на YouTube под заголовком «Срочно! В России готовит революцию Майдан». Ответчики рассказывали, что в ролике содержалось интервью с отцом экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Геннадием Гудковым.

Подробнее о претензиях к ИД «Момент истины» — в материале “Ъ”.