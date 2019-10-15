«Момент истины» оспорит первый в России штраф для СМИ за фейк Интернет-издание не согласно с решением суда

Издательский дом «Момент истины», ставший первым СМИ, оштрафованным по закону о фейковых новостях, намерен оспаривать решение суда. Предметом разбирательства стал видеоролик с интервью с отцом экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, которого не допустили к выборам в Мосгордуму.

Издательский дом «Момент истины» намерен оспаривать административный штраф по статье КоАП о фейковых новостях, заявил “Ъ” адвокат и ведущий нескольких передач «Момента истины» Федор Трусов. Ранее судебный участок мирового судьи №157 Хорошевского района Москвы оштрафовал «Момент истины» и его главного редактора Евгения Гнеушева по введенной в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в марте 2019 года норме о фейковых новостях. Сумма штрафа составила 200 тыс. руб. для издательства и 60 тыс. руб. для главного редактора, сообщил ТАСС. Это первый штраф, вынесенный по ч. 9 ст. 13.15. КоАП. «Мы, бесспорно, будем обжаловать это решение, намерены сделать в конце этой недели или в начале следующей. Сейчас мы только знакомимся с материалами дела, так как узнали о нем только сегодня, поэтому нас не было на заседании»,— заявил господин Трусов.

Закон о фейковых новостях предполагает за публикацию фейков штраф для граждан до 100 тыс. руб., должностных лиц — до 200 тыс. руб., юридических — до 500 тыс. руб. При повторном нарушении или «создании помех для работы объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, промышленности или банков» максимальный штраф для юридических лиц достигает 1 млн руб., при тяжких последствиях — 1,5 млн руб. Закон также предполагает внесудебную блокировку.

Предметом разбирательства Роскомнадзора с «Моментом истины» стали видеоролики издания на YouTube, в том числе под названием «Срочно! В России готовит революцию Майдан», опубликованные в августе, а также гиперссылки на сайте издания на эти ролики.

В ходе судебного заседания представители Роскомнадзора заявляли, что требование рассмотреть видеоролики и ссылки на них поступило из Генеральной прокуратуры. При этом представитель Роскомнадзора сообщил ТАСС, что представитель издательства «с правонарушением согласился».

Федор Трусов отрицает, что издательство признает факт правонарушения. «Мы крайне удивлены применением данной статьи к нашему изданию и конкретно к видеороликам, которые были выпущены в августе. От наших действий и исхода этого дела будет зависеть дальнейшая правоприменительная практика по этому закону»,— заявил он “Ъ”. По его словам, видеоролики, которые стали поводом для разбирательства, содержали интервью с отцом экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Геннадием Гудковым, в них речь шла о задержании его сына и других акционеров после протестов против недопуска на выборы оппозиционных кандидатов.

«Пока непонятно, в чем именно заключается фейк, мы изучаем материалы дела. Вероятно, дело в заголовке или в самом оппозиционном политике»,— предполагает Федор Трусов.

«Мы не позиционируем себя как оппозиционное издание, и по журналистским канонам мы должны были дать высказаться всем сторонам конфликта, в том числе и оппозиции. Я понимаю, если бы это была новость о чуме, которая пришла в Москву, или какая-то дезинформация, которая может серьезно навредить обществу, но здесь дело совсем в другом. Мы опасаемся, что эта статья и дальше может использоваться как инструмент внутриполитической борьбы»,— говорит Федор Трусов.

В Роскомнадзоре на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Московское издательство «Момент истины», выпускающее одноименную телепередачу на YouTube, по данным на его сайте, получило свидетельство о СМИ в 2015 году и зарегистрировано как сетевое издание. У официального канала «Момента истины» 177 тыс. подписчиков.

Валерия Лебедева