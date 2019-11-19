Суд отменил первый в России штраф для СМИ за фейк

Хорошевский суд Москвы отменил штраф 200 тыс. руб. для издательского дома «Момент истины» по статье КоАП РФ о фейковых новостях, сообщил адвокат организации Федор Трусов. Ранее решение о штрафе 15 октября вынес судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района столицы. «Момент истины» стал первым СМИ, которое получило штраф за распространение фейковых новостей.

Административное дело завели из-за видеороликов, опубликованных изданием в августе на YouTube. Один из них носил название «Срочно! В России готовит революцию Майдан». Издание ставило на своих страницах гиперссылки на эти видео. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзорома ограничить доступ к сайтам, где были размещены ролики. Помимо самого издательского дома, штраф получил его главный редактор Евгений Гнеушев — ему постановили выплатить 60 тыс. руб. 28 октября «Момент истины» подал апелляционную жалобу с просьбой отменить постановление.

«Судебное решение, которое мы считаем необоснованным и подлежащим безусловной отмене, Хорошевский районный суд отменил и направил на новое рассмотрение в судебный участок мирового судьи»,— сказал господин Трусов (цитата по ТАСС). Адвокат пояснил, что суд мотивировал отмену решения «ненадлежащим извещением представителей издания о судебном заседании в суде первой инстанции». Жалобу на штраф в отношении господина Гнеушева планируют рассмотреть в райсуде 21 ноября в 15:00.

С 29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. За публикацию фейков граждан будут штрафовать на сумму до 100 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составит до 200 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб. Закон о фейковых новостях также предполагает внесудебную блокировку.

Подробнее о взыскании — в материале “Ъ” «"Момент истины" оспорит первый в России штраф для СМИ за фейк».