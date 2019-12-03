Встреча WADA по статусу РУСАДА перенесена в Лозанну

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) перенесло встречу по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Запланированная ранее в Париже встреча была перенесена в Лозанну из-за забастовки.

«WADA приняло решение перенести встречу, поскольку вероятные сбои из-за забастовки вызывают неопределенность»,— заявили в агентстве. В швейцарском городе расположен Спортивный арбитражный суд (CAS).

Обнародованные WADA рекомендации комитета по соответствию (CRC) по итогам анализа базы данных Московской антидопинговой лаборатории могут нанести чувствительный удар по отечественному спорту. CRC предлагает исполкому WADA, который будет рассматривать «российский вопрос» 9 декабря, разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом не только на Олимпиаде в Токио будущим летом, но и на всех крупнейших соревнованиях в ближайшие четыре года.

Напомним, лидеры стран «нормандского формата» проведут саммит в Париже 9 декабря. По данным “Ъ”, помимо саммита ожидается первая личная встреча президентов РФ и Украины. В Кремле эту информацию подтвердили, уточнив, что формат встречи пока не определен.

Подробнее о претензиях к РУСАДА — в публикации “Ъ” «WADA, братцы, WADA».