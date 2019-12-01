Лавров назвал полезной предстоящую встречу Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «нормандской четверки» будет, «безусловно, полезна», считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Лидеры стран нормандского формата (Россия, Украина, Франция, Германия) проведут саммит в Париже 9 декабря. По данным “Ъ”, помимо саммита ожидается отдельная встреча президентов РФ и Украины. В Кремле эту информацию подтвердили, уточнив, что формат встречи пока не определен.

Как заявил господин Лавров, российская сторона хочет узнать мнение президента Украины насчет выполнения минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе. «Мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению Минских договоренностей»,— сказал российский министр в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (цитата по ТАСС).

Глава МИД РФ считает, что темы переговоров будут во многом зависеть от украинской стороны. Он отметил, что не Россия была инициатором сокращения двусторонних отношений. «Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами "не заржавеет"»,— убежден министр.

Сергей Лавров добавил, что «бессмысленно гадать», какой формат будет у встречи двух президентов. По его словам, встреча «не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что лидеры двух стран «так или иначе пообщаются». Он добавил, что встреча будет ознакомительной, так как «личное общение отличается от телефонного разговора».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что формат и длительность встречи президентов России и Украины будут зависеть от графика их работы на саммите «нормандской четверки». По его словам, господа Путин и Зеленский «могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».

Вероятность двусторонних переговоров источники “Ъ” оценивали как очень высокую. Владимир Зеленский сказал, что в рамках саммита «нормандской четверки» готов к переговорам в различных форматах, включая двусторонние.

Подробнее о предполагаемой встрече президентов читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры».