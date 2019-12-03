Пентагон не связывает возможное сокращение войск в Афганистане с соглашением с талибами

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что любые будущие сокращения войск в Афганистане «не обязательно» связаны с соглашением с движением «Талибан» (запрещено в РФ). Он заявил, что администрация президента США в течение некоторого времени обсуждала потенциальное сокращение численности войск, в том числе с союзниками.

«Я уверен, что мы могли бы сократить нашу численность в Афганистане и при этом гарантировать, что это место не станет безопасным убежищем для террористов, которые могут напасть на США»,— приводит Reuters слова главы Пентагона. Конкретные цифры он не назвал.

«И наши союзники согласны с тем, что мы можем позволить сокращение»,— отметил он. На вопрос, будет ли такое сокращение зависеть от какого-либо соглашения с талибами, Марк Эспер ответил: «Не обязательно». В детали он не вдавался.

Пентагон начал разрабатывать план полного вывода американских военных из Афганистана на случай, если решение об этом примет президент США. В военном ведомстве допускают, что Дональд Трамп внезапно решит вывести войска — по аналогии с тем, как это случилось в Сирии в конце 2018 года.

Сделка между Вашингтоном и движением «Талибан» (запрещено в РФ), которую президент США в сентябре называл «мертвой», вернулась в актуальную повестку. Выступая на авиабазе Баграм в Афганистане в День благодарения, господин Трамп подтвердил, что работа над соглашением идет, но США требуют от талибов заключения перемирия.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Афганское урегулирование восстало из мертвых».