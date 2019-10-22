СМИ сообщили о подготовке Пентагоном полного вывода войск из Афганистана

Пентагон начал разрабатывать план полного вывода американских военных из Афганистана на случай, если решение об этом примет президент США Дональд Трамп, сообщает NBC со ссылкой на источники. Как поясняет телеканал, в военном ведомстве допускают, что господин Трамп внезапно решит вывести войска по аналогии с тем, как это случилось в Сирии в конце 2018 года.

Собеседники NBC уточнили, что разрабатываемый план является «мерой предосторожности», и пока американский Белый дом не давал никаких указаний о выводе войск из Афганистана. Один из источников при этом убежден, что действия Дональда Трампа в Сирии были «генеральной репетицией» того, как США могут повести себя в Афганистане.

Газета The New York Times ранее сообщила, что США уже начали сокращать свое военное присутствие в Афганистане. За последний год Вашингтон вывел из этой страны 2 тыс. военных, сейчас там остались около 12 тыс. Глава Пентагона Марк Эспер, однако, утверждает, что уход американских войск из Сирии не означает, что то же самое произойдет в Афганистане.

Напомним, США объявили о том, что начинают вывод своих войск из Сирии 19 декабря 2018 года. Из-за этого решения в отставку ушли министр обороны Джеймс Мэттис и спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России) Бретт Макгурк.

Подробности — в материале “Ъ” «Вывод, с которым многие не согласятся».