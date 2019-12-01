Афганское урегулирование восстало из мертвых

Сделка между Вашингтоном и движением «Талибан» (запрещено в РФ), которую президент США Дональд Трамп в сентябре называл «мертвой», вернулась в актуальную повестку. Выступая на авиабазе Баграм в Афганистане в День Благодарения, господин Трамп подтвердил, что работа над соглашением идет, но США требуют от талибов заключения перемирия. При этом, как пояснил “Ъ” представитель талибов в Дохе, они считают, что перемирия должно быть два — с американцами, которое вступит в силу после подписания соглашения, и с Кабулом, которое будет заключено только по итогам межафганских переговоров. Между тем эксперты убеждены: только готовность талибов отказаться от насилия сделает продвижение в переговорах возможным.

«С того момента, когда я увидел два (американских.— “Ъ”) вертолета “Черный ястреб” и меня передали специальным войскам, я понял, что мое долгое и мучительное испытание подошло к концу»,— сказал на пресс-конференции в Сиднее в воскресенье австралийский профессор Тимоти Викс, который больше трех лет провел в плену у движения «Талибан». Господина Викса и его коллегу — гражданина США Кевина Кинга похитили прямо возле Американского университета в Кабуле, где они оба работали. Однако в конце ноября их обоих обменяли на высокопоставленных талибов, освобожденных из афганской тюрьмы. При этом господин Викс говорил не только о себе, но и о политической ситуации вокруг Афганистана.

«В результате этого обмена мирные переговоры между Америкой, “Талибаном” и афганским правительством возобновились. Это очень радует меня и, разумеется, тех, кто бессмысленно страдает в течение 20 лет насилия. Я молюсь, чтобы переговоры были успешными»,— сказал освобожденный профессор.

О том, что Вашингтон вновь «работают над соглашением с талибами», президент США Дональд Трамп заявил еще 22 ноября, в интервью телеканалу Fox News. Однако более подробно об этом он высказался только 29 ноября, когда сам прилетел в Афганистан, на авиабазу Баграм. «“Талибан” хочет заключить сделку, и мы встречаемся с ними. Мы говорим, что должно быть прекращение огня. Они не хотели прекращать огонь. Сейчас хотят. И я верю, что это сработает»,— сказал он, выступая перед американскими военнослужащими. Это заявление тут же подтвердили сами талибы. «Наша позиция остается прежней. Если мирные переговоры начнутся, они возобновятся со стадии, на которой они были прекращены»,— заявил агентству Reuters представитель движения Забихулла Муджахид.

Напомним, что «мертвой» афганскую сделку Дональд Трамп назвал 9 сентября — после того как талибы устроили взрыв возле американского посольства. В результате этого погибли 12 человек, среди которых было двое военнослужащих НАТО: американец и румын. Впрочем, уже тогда эксперты предполагали, что на самом деле это лишь пауза, после которой переговоры возобновятся.

Как пояснил “Ъ” пресс-секретарь офиса «Талибана» в Катаре Мухаммад Сухейл Шахин, представители движения считают, что должно быть заключено не одно, а два отдельных перемирия. «Одно перемирие — с американской стороной, которое будет заключено после подписания соглашения. А второе — с афганскими политиками в Кабуле. Его будут обсуждать в ходе межафганских переговоров»,— сказал господин Шахин. Однако гарантировать отсутствие атак до заключения перемирия с каждой из сторон талибы не могут.

По мнению российского специалиста по Центральной Азии Аркадия Дубнова, несмотря на твердое намерение США вывести войска из Афганистана, они не пойдут на это, не получив от талибов гарантию, что те снизят уровень насилия.

«Возможно, американцы тоже возьмут на себя обязательства не атаковать талибские структуры, но в первую очередь этого нужно ожидать от талибов. Но если американцы будут выводить войска, а талибы продолжат атаковать их и афганских военных — это будет восприниматься как бегство»,— сказал он.

На новость о возобновлении переговоров между США и талибами мгновенно отреагировали и другие страны, которые принимают участие в афганском урегулировании, в том числе Россия. «Заявление мы приветствуем. Пора давно возобновлять переговоры с талибами, завершать этот затянувшийся процесс, потому что он сдерживал запуск самого главного — межафганских переговоров, процесса национального примирения,— сказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.— Очень надеемся, что такие переговоры между американцами и талибами будут завершены в самое ближайшее время и мы сможем приступить к формированию уже новой ситуации в Афганистане».

Его немецкий коллега Маркус Потцель, в свою очередь, сам встретился с талибами в Дохе 29 ноября. Эту информацию подтвердили в МИД Германии, отказавшись раскрыть содержание беседы. Отметим, что Германия наравне с Катаром была организатором одной из межафганских встреч в Дохе в этом году. Наконец, по данным индийских СМИ, на следующей неделе в Дели должны встретиться спецпредставители по Афганистану из Евросоюза и Узбекистана. Оба дипломата намерены обсудить афганское урегулирование с индийским коллегой.

Однако куда более важным мероприятием по Афганистану должна стать межафганская встреча в Пекине. Она была запланирована еще на конец ноября, но теперь отложена. «Это вопрос к китайцам. У них что-то забуксовало все,— пояснил журналистам российский дипломат Замир Кабулов.— Состав делегации, на которой настаивает афганский президент, не устраивает талибов. Все зависло». «Встреча в Пекине, наряду с подписанием соглашения с американцами, определит будущее,— сказал “Ъ” эксперт Аркадий Дубнов.— На нее приедет серьезная делегация из Кабула, которая, впрочем, не будем иметь официальный статус. И я считаю, что оба события можно ждать уже до конца года».

Кирилл Кривошеев