Штаб Трампа не будет аккредитовывать журналистов Bloomberg

В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа заявили, что журналистов агентства Bloomberg News больше не будут пускать на различные мероприятия в ходе кампании, сообщает AP. Официальный представитель штаба Брэд Парскейл заявил, что после выдвижения в президенты от демократов Майкла Блумберга агентство будет вести предвзятую информационную политику.

Когда миллиардер выдвинул свою кандидатуру, он предупредил, что Bloomberg News не будет выпускать расследования против него, а также других демократов, но агентство продолжит освещать предвыборную кампанию Дональда Трампа. Это и стало причиной недовольства в штабе господина Трампа. Главный редактор Bloomberg News Джон Миклетвэйт обвинения в предвзятости отрицает, пишет AP.

Напомним, бывший мэр Нью-Йорка и один из самых богатых людей в мире 77-летний Майкл Блумберг объявил о своем решении участвовать в выборах президента США в 2020 году в конце ноября. Он заявил, что планирует «победить Дональда Трампа и восстановить Америку». Господин Блумберг заранее отказался от президентской зарплаты.

Подробности — в материале “Ъ” «Против Дональда Трампа выдвинулся мэр-миллиардер».