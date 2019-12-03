Денег дольщиков не хватило для заочного ареста

Как стало известно “Ъ”, Всеволожский городской суд Ленинградской области отказал следствию в заочном аресте президента группы компаний «Унисто Петросталь» Владимира Оксмана и бывшего генерального директора ГК Арсения Васильева. Они обвиняются в хищении 2,8 млрд руб. у дольщиков ЖК «Тридевяткино царство». Оба названных фигуранта уголовного дела покинули Россию и объявлены в международный розыск, часть их имущества арестована.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленного лица из числа руководителей ЗАО «Унисто» было возбуждено в феврале этого года следственный управлением УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти. В сентябре его передали для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Из материалов уголовного дела следует, что в период с декабря 2014 по апрель 2018 года Владимир Оксман вступил в преступный сговор со своим зятем Арсением Васильевым и неустановленными лицами. Согласно материалам дела, злоумышленники разработали план и ввели в заблуждение более 1,2 тыс. дольщиков, заключив с ними договоры на общую сумму более 2,8 млрд руб. Своих обязательств по строительству ЖК «Тридевяткино царство» группа компаний под президентством Владимира Оксмана не выполнила. ГК построила лишь 8 из 11 планируемых многоэтажек, деньги дольщиков оставшихся трех корпусов, по версии следствия, были похищены.

25 октября обвинение в хищении 2,8 млрд руб. предъявили Владимиру Оксману, а 8 ноября — Арсению Васильеву. Следствие в суде отмечало, что последний покинул территорию России в тот же вечер. Сейчас он, по неофициальным данным, находится в Финляндии. Что касается Владимира Оксмана, то он улетел в Израиль еще в августе. По словам его адвоката, там он проходит лечение, и совершать перелеты на самолете ему не рекомендуется. «Много всяких медицинских терминов»,— комментировал судья предоставленные защитником материалы. Следствие в суде заявляло, что у обоих фигурантов есть недвижимость в Испании и Чехии, а также гражданство Израиля. 12 ноября Владимир Оксман и Арсений Васильев были объявлены в международный розыск.

Несмотря на это, суд отказал в ходатайстве о заочном аресте фигурантов дела, мотивировав это тем, что следствие не предоставило доказательств о том, что обвиняемые завладели денежными средствами дольщиков и скрываются от правоохранителей умышленно. В случае с Владимиром Оксманом суд отметил недоказанность его владения ЗАО «Унисто»: следователь в суде сослался лишь на данные СМИ.

ГК «Унисто Петросталь» работает на строительном рынке Петербурга и Ленобласти почти 15 лет. В ее портфеле более 60 жилых, коммерческих и социальных проектов общей площадью более 1,5 млн кв. м. О сложностях группы стало известно в прошлом году, когда она стала срывать сроки сдачи своих жилых комплексов в Ленобласти: «Аннинский парк» (428 человек, готовность — 16%), ЖК «Чудеса света» (65 человек, готовность от 2% до 90%) и ЖК «Тридевяткино царство» с 1,2 тыс. обманутых дольщиков, ставший поводом для возбуждения уголовного дела. В суде следователь заявлял, что сейчас потерпевшими признаны около 80 человек.

Владимир Оксман был президентом ГК «Унисто Петросталь» с момента ее основания. Он в разных долях выступает совладельцем нескольких компаний, входящих в ГК «Унисто Петросталь», следует из «СПАРК-Интерфакс». Согласно картотеке арбитражных дел, к большинству юрлиц господина Оксмана поданы банкротные иски, некоторые признаны уже несостоятельными. Зять господина Оксмана, Арсений Васильев, пришел в ГК «Унисто Петросталь» в 2006 году и через некоторое время занял пост ее генерального директора. Осенью прошлого года он вышел из состава группы.

Из-за накопившихся долгов ГК «Унисто Петросталь» начала продавать свои активы, в числе которых вошел и проблемный объект «Аннинский парк», который приобрел дагестанский застройщик «Монолит». Но крупнейшие из объектов реализовать не удалось. В октябре банк «Санкт-Петербург» — основной кредитор, сумма требований которого к структурам группы достигает 1,5 млрд руб., подал иск о личном банкротстве Владимира Оксмана, который выступал поручителем по кредитам всех юрлиц ГК «Унисто Петросталь».

В конце октября господин Оксман решил в третий раз за год сменить руководство группы, чтобы новое смогло «обеспечить ему безопасность». По информации близкого к компании источника “Ъ”, теперь юридические вопросы взял на себя Артем Бегун — партнер по крупным портовым проектам в Ленобласти бизнесмена Ильи Трабера. Телефоны Владимира Оксмана и Арсения Васильева на момент подготовки публикации были отключены.

Марина Царева, Ольга Кантемирова, Санкт-Петербург