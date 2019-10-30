ГК «Унисто Петросталь» прибило к портам

Как выяснил “Ъ”, в банкротящейся ГК «Унисто Петросталь» снова меняется руководство. Основной акционер и президент группы Владимир Оксман решил уволить исполнительного директора Андрея Бровина, чтобы его преемник смог «обеспечить ему безопасность». Взять на себя юридические вопросы ГК «Унисто Петросталь» может Артем Бегун — партнер бизнесмена Ильи Трабера. Они входят в число собственников строящегося Приморского универсально-перегрузочного комплекса и являются совладельцами бывших портовых активов Валерия Израйлита в Усть-Луге. Кадровые перестановки происходят на фоне обысков в офисах компании в рамках уголовного дела о хищении средств дольщиков.

О смене руководства ГК «Унисто Петросталь» “Ъ” рассказал его экс-исполнительный директор Андрей Бровин. По его словам, на прошлой неделе основной собственник ГК «Унисто Петросталь» Владимир Оксман сообщил ему о том, что вынужден назначить новых руководителей, которые «обязуются обеспечить ему безопасность», и прошедшая накануне «акция» окончательно укрепила его в этом решении. Господин Бровин предполагает, что под акцией подразумеваются обыски, которые 22 октября прошли в офисах компании. Вопросы передачи дел господин Оксман рекомендовал Андрею Бровину решить с адвокатом Артемом Бегуном.

Артем Бегун в беседе с “Ъ” сообщил, что он начал давать консультации по выходу ГК «Унисто Петросталь» из сложившейся ситуации, но о конкретных договоренностях с группой говорить еще рано, так как «пока все на этапе обсуждения». «Есть дольщики с "Дом.РФ" и банк "Санкт-Петербург", предъявляющие требования, а также собственники, которые находятся в непростой ситуации. Они потратили деньги на строительство комбината ЖБИ (комбинат «Муринский».— “Ъ”), думая, что этим оптимизируют стоимость работ, вместо того чтобы завершить дома для дольщиков. Но с учетом падения продаж денег у них не хватило, и все рухнуло. Сейчас стоит вопрос, как в первую очередь удовлетворить требования дольщиков, а во-вторых — банка»,— прокомментировал Артем Бегун. Владимир Оксман не ответил на звонок “Ъ”.

Артем Бегун получил статус адвоката в 1998 году. По данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), он указан совладельцем крупных проектов в Ленобласти. В частности, Артему Бегуну принадлежит 16% акций «Приморского УПК» — строящегося портового комплекса, который в перспективе будет переваливать 20% всего грузооборота портов Балтики. В перечне акционеров «Приморского УПК» также числится Илья Трабер, который владеет 26%. В 1990-е годы господин Трабер занимался антикварным бизнесом в Петербурге. В 2017 году телеканал «Дождь» выпустил документальный фильм «Питерские», в котором упоминается Илья Трабер. В нем предпринимателя называли «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин». Илья Трабер и Артем Бегун также входят в число совладельцев ООО «Новые коммунальные технологий» (НКТ). В начале этого года НКТ стало собственником бывших портовых активов Валерия Израйлита в Усть-Луге.

О сложностях в работе ГК «Унисто Петросталь» стало известно в 2018 году, когда застройщик начал срывать сроки сдачи жилых комплексов в Ленобласти. Тогда компания начала распродавать свои активы, но крупнейшие из них реализовать не удалось. К большинству компаний группы поданы банкротные иски, некоторые уже признаны несостоятельными. В октябре банк «Санкт-Петербург» подал заявление о личном банкротстве Владимира Оксмана (см. “Ъ” от 07.10.2019). Он является поручителем по кредитам всех юрлиц группы, уточнял тогда господин Бровин. Общая сумма задолженности компаний перед банком «Санкт-Петербург» составляет 1,5 млрд рублей.

За последний год в ГК «Унисто Петросталь» сменилось несколько руководителей. В конце прошлого года пост генерального директора покинул Арсений Васильев, зять господина Оксмана. Тогда должность исполнительного директора занял Владимир Андреев, но в июле его сменил Андрей Бровин.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленного лица из числа руководителей ЗАО «Унисто» было возбуждено в феврале этого года СУ УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти. В сентябре его передали для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По словам одного из участников инициативной группы проблемного ЖК «Тридевяткино царство» Андрея Павличенкова, это произошло после встречи дольщиков с руководителем петербургского главка Романом Плугиным.

Из материалов уголовного дела следует, что неустановленное лицо в период с декабря 2014 по апрель 2018 года разработало план, согласно которому ввело в заблуждение более 1,2 тыс. дольщиков и заключило с ними договоры на общую сумму более 2,8 млрд рублей, однако своих обязательств по строительству ЖК «Тридевяткино Царство» не выполнило. Полученные деньги, по версии следствия, были похищены.

На прошлой неделе следственные действия прошли по трем адресам в Красногвардейском районе города. В частности, правоохранители обыскивали офис «Унисто Петросталь» в бизнес-центре «Охта-хаус» на Индустриальном проспекте. Кроме того, по данным СПАРК, в двух зданиях бизнес-центра на Индустриальном проспекте, построенных «Унисто Петросталь», находятся компании ООО «Метр», ООО «Терм» и ООО «Снабсервис», на расчетные счета которых, по версии следствия, от «Унисто Петросталь» поступали деньги дольщиков. По словам Андрея Павличенкова, в рамках расследования уголовного дела проходил допрос президента «Унисто Петросталь» Владимира Оксмана. На момент сдачи материала в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти на запрос “Ъ” о ходе расследования уголовного дела не ответили.

Ольга Кантемирова, Марина Царева