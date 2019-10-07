Совладельцу ГК «Унисто Петросталь» светит банкротство

Банк «Санкт-Петербург» начал банкротить президента и основного собственника ГК «Унисто Петросталь» Владимира Оксмана, а также бывших владельцев группы Игоря Толстых и Ольгу Покровскую. Все они выступали поручителями по кредитам ГК «Унисто Петросталь» на общую сумму 1,5 млрд рублей. Эксперты называют этот шаг экономически оправданным решением, так как, если поручители «перепишут» имущество на других лиц, кредитор может признать такие сделки недействительными.

На прошлой неделе банк «Санкт-Петербург» подал заявление о личном банкротстве владельца ГК «Унисто Петросталь» Владимира Оксмана и бывших собственников компании Игоря Толстых и Ольги Покровской, следует из картотеки арбитражных дел. Как сообщили “Ъ” в банке «Санкт-Петербург», кредитная организация подала иски ко всем заемщикам, поручителям и залогодателям по кредитам ГК «Унисто Петросталь». Владимир Оксман, Игорь Толстых и Ольга Покровская являются поручителями по кредитам всех юрлиц группы, уточнил исполнительный директор ГК «Унисто Петросталь» Андрей Бровин. Общая сумма задолженности компаний перед банком «Санкт-Петербург» составляет 1,5 млрд рублей, добавил он. «Ответчикам сейчас остается либо погасить кредиты, либо добросовестно исполнять требования закона "О несостоятельности (банкротстве)"»,— прокомментировал “Ъ” Андрей Бровин. Господин Бровин отказался предоставить контакты Владимира Оксмана, заявив, что у него «ограничены возможности общения» с основным акционером компании.

В 2018 году группа начала испытывать финансовые сложности, из-за чего стала распродавать свои активы, но крупнейшие из них продать не удалось. В итоге реализовывать объекты руководство решило через процедуру банкротства. Большинство предприятий, входящих в состав группы и владеющих активами, подали заявления о несостоятельности. Исключениями стали компании, занимающиеся строительством жилья.

Владимир Оксман является президентом ГК «Унисто Петросталь» с 2005 года. Он в разных долях выступает собственником нескольких компаний, входящих в ГК «Унисто Петросталь», следует из данных «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru). К большинству компаний Владимира Оксмана поданы десятки исков, в том числе и банкротных. В их числе — ООО «Альтаир-Инвест», возводившее ЖК «Чудеса света» в Колтушах. Владимир Оксман также указан собственником уже признанных несостоятельными структур (см. “Ъ” от 02.10.2019). Игорь Толстых и Ольга Покровская на протяжении нескольких лет были собственниками нескольких структур ГК «Унисто Петросталь», но в 2018 году вышли из состава владельцев. Тогда же пост генерального директора группы и восьми входящих в нее компаний покинул Арсений Васильев.

При просрочке по кредитам собственники бизнеса, давшие поручительство за подконтрольные им компании, выступают вместе с этими структурами солидарными должниками, объясняет управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. Чтобы сэкономить время, банки сразу обращаются с требованиями к компании — основному должнику и к поручителю, говорит эксперт. Руководитель практики разрешения споров и банкротства Maxima Legal Сергей Бакешин считает предъявление требований к поручителям экономически оправданным решением. «Специальные правила о банкротстве застройщиков направлены на преимущественную защиту прав граждан-дольщиков. Поэтому банку "Санкт-Петербург" будет трудно полностью взыскать долги с компаний группы "Унисто Петросталь"»,— уверен эксперт. По статистике, в случае банкротства юридического лица удовлетворяется в среднем около 5% требований кредиторов, добавил господин Бакешин. Сергей Водолагин дополняет, что зачастую у владельца бизнеса, давшего поручительство, в собственности могут быть несколько активов. «Иногда их "перевешивают" на родственников или иных аффилированных лиц, чтобы избежать обращения на них взыскания по долгам. Введение процедуры банкротства поручителя дает его кредиторам больше возможностей для признания таких сделок недействительными и возврата активов в конкурсную массу»,— пояснил Сергей Водолагин.

Поручителю его личное банкротство может грозить продажей имущества, ограничениями на использование банковских счетов (сумма, которой банкротящийся гражданин вправе самостоятельно распоряжаться, не может превышать 50 тыс. рублей в месяц), оспариванием ранее совершенных сделок, запретом на выезд за пределы страны, испорченной кредитной историей, запретом в течение трех лет после завершения банкротства занимать должности в органах управления юридических лиц, перечислил Сергей Бакешин.

Ольга Кантемирова