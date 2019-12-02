Подмосковные елки пустят под топор

Власти Подмосковья разрешили рубить елки к Новому году. Сделать это можно будет в двух специальных питомниках на северо-западе и юго-востоке области. Акция стартует в 20-х числах декабря, пояснил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников. По его словам, покупать елку на базаре скучно. Поэтому желающие смогут приехать всей семьей, выбрать понравившееся дерево и самостоятельно его срубить.

Это может быть попыткой привлечь внимание к отечественным деревьям, рассказал “Ъ FM” директор компании elki.ru Владислав Пухарев. Ведь москвичи предпочитают покупать новогодние деревья, выращенные за границей. «В этом году на рынке представлены русская елка, русская и канадская сосна, голубая ель, из импорта — датская елка — она же пихта Нордмана — и пихта Фразера. Что касается цен, русская елка стоит от 1 тыс. руб. за метр, импортная — от 2,5 тыс. руб. Мы пользуемся зарубежными питомниками, потому что там выращивают деревья непосредственно для Нового года, они ухаживают за елками, используют специальные сорта. Отечественную мы, конечно, тоже продаем, но везется она из Пермского края — там хороший климат»,— говорит Пухарев.

Покупают елки к новогодним праздникам и крупные компании. При этом большое внимания там уделяют украшению деревьев, отметил ландшафтный архитектор, который работает над украшением фестиваля «Путешествие в Рождество», Илья Васецкий. По его словам, услуги декоратора в столице стоят дорого: «Дешевле чем за 100 тыс. нормально ничего не сделают. В элементах, в декоре присутствует огромное количество световых гирлянд. Оформление делают коммерческие организации. Конечно же, используется очень много живых материалов, украшаются люстры, оформляются входные группы, длинные проходы, ресепшен. С каждым годом все становится только шикарнее и интереснее. Очень много ландшафтных архитекторов, дизайнеров переквалифицируются в интерьерных декораторов».

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Главную елку страны на соборной площади Кремля планируют установить во второй половине декабря. Ее уже выбрали в Подмосковном питомнике — возраст дерева составляет 90 лет, а высота — 25 м.