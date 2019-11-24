Россияне собрались на ярмарки

Католическое Рождество россияне поедут встречать в Эстонию, Латвию и Литву. По данным Ростуризма, популярность этих направлений в 2019 году выросла. Эксперты считают, что путешественников привлекают в первую очередь знаменитые рождественские ярмарки. Они традиционно открываются по всей Европе перед Рождеством. На днях начали работать праздничные базары в Страсбурге, Стокгольме и Таллине. Как в Европе готовятся к Рождеству? Чем будут удивлять организаторы? Выясняла Юлия Жданова.

Аромат корицы, свежей выпечки и пряного глинтвейна, иллюминация и ожидание чуда давно стали визитной карточкой всех рождественских ярмарок Европы. Лучшую ежегодно выбирает международная организация European destination. Пока лидерство в рейтинге удерживает рождественский базар в центре Ратушной площади в Таллине. Он проходит здесь почти 600 лет. Эксперты оценили уютную обстановку и средневековую архитектуру, а также вкусное печенье «пипаркоок» с черным перцем и корицей.

Организаторам ярмарки год за годом удается воссоздать на площади уникальную атмосферу, считает житель Таллина Игорь Бурлаков: «У нас, наверное, ощущение такого сказочного города от старого Таллина. Оно в зимний период наиболее актуально.

Много вина, глинтвейна, различные подарки, прекрасная елка.

Каждый раз чуть ли не народным голосованием по всей стране выбирается елка. В этом году ее, вообще, срубили в каком-то жилом массиве, то есть не где-то в лесу. Это всегда вызывает некий интерес. Мы ходим с детьми на площадь — там всегда есть домик Деда Мороза, который “говорит” на 20 языках, к нему выстраивается целая очередь из детей. Это весело, это сказка».

Ярмарка в Берлине на площади Жандарменмаркт тоже ежегодно попадает в топ наиболее популярных. Здесь традиционно заливают один из самых больших в Европе катков. Прохожим предлагают имбирные пряники, слоеные торты «баумкухен» и глинтвейн. Берлинская ярмарка откроется скоро — 27 ноября. Как сообщил "Ъ FM" житель Берлина Игорь, после теракта на площади Брайтшайдплац три года назад, безопасности на этом участке продолжают уделять особое внимание: «В Берлине много ярмарок. В центре, например, четыре или пять. Моя любимая — это возле замка Шарлоттенбург. Что касается безопасности, там, где произошел теракт, поставили заграждения. На всех остальных площадях не построили ни блоки, ни заграждения».

На днях также открылась одна из самых знаменитых осенних ярмарок Европы. В Страсбурге во Франции разбили около 300 рождественских шале. Туда и в другие города со знаменитыми ярмарками начали продавать путевки еще несколько месяцев назад. Россияне в основном выбирают варианты с не самыми дальними перелетами, пояснил советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин: «Это и самостоятельные, и организованные туристы. Как правило, они выбирают не очень продолжительные путешествия — по два-три дня. Традиционно рождественские ярмарки популярны и в Германии, и в Чехии, но в последнее время мы отмечаем рост популярности на более ближних направлениях — это Эстония, Латвия, Литва. Здесь можно и бюджетно отдохнуть в отелях «две звезды», и взять люксовый отель. Если посмотреть по предпочтениям туристов, то в этом году спрос чуть выше прошлогоднего».

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По подсчетам портала Turizm.ru, дороже всего обойдутся поездки на рождественские ярмарки в Вену и Мюнхен. Специалисты включали в расчеты стоимость проживания в отеле на две ночи, два завтрака и ужина, трансфер из аэропорта, а также цену на еду и глинтвейн. Выходные в австрийской столице будут стоить более €900, в столице Баварии чуть дешевле — €850.

Предновогодние базары вскоре откроются и в российских городах. Например, ярмарка у ГУМа в Москве начнет работу 30 ноября.