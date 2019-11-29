Новогоднюю елку украсили ценой

Новогодняя елка в центре Кемерово прославилась в соцсетях своей ценой. Власти заказали дерево за 18 млн руб. — втрое дороже кремлевского. Оно неживое: это конструкция из стальных ветвей и искусственной хвои высотой около 20 метров. Ее украсят 2 тыс. пластиковых шаров в цветах российского флага. Эта ель не самая дорогая на сайте производителя, пояснил мэр Кемерово Илья Середюк.

Но это не совсем так, говорит член местного штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Максим Учватов. Контракт выиграла компания «Сибеврострой», которая елками не занимается, добавляет он: «Удивление вызывает то, что елку поставляет местная компания, не производящая такую продукцию каждый день. Просто некая маленькая фирма внезапно выигрывает тендер на такой заказ. Обороты компании скромные — 30 млн руб. выручки в год,— и понятно, что выбор был сделан заранее. В местных Telegram-каналах написали, что, обратите внимание, жена предпринимателя, который продал эту елку, работает в департаменте предпринимательства области начальником отдела. Люди с улыбкой все это восприняли».

Но ель в Кемерово не рекордсмен по стоимости. В прошлом году власти Красноярска заказали дерево за 51 млн руб. На этот Новый год планируется потратить на елки больше 27 млн руб.

“Ъ FM” подсчитал, сколько стоят главные новогодние елки в мире.

Дороже всего главная рождественская ель обходится Соединенным Штатам. В 2016 году Вашингтон заплатил 36 млн руб. только за ее перевозку из штата Айдахо на западе страны. Франции праздничные традиции обходятся куда дешевле. В 2017 году на традиционном рождественском фестивале в Страсбурге установили елку высотой примерно 30 метров — на 3 метра выше кремлевской. За нее заплатили меньше 4 млн руб. В немецком городе Дортмунд в прошлом году попытались побить рекорд по высоте рождественской елки. 45-метровое дерево украсило новогоднюю ярмарку. Сколько потратили на приобретение, неизвестно. Но власти заявили, что фестиваль принес бюджету €100 млн. А британцы не тратят на рождественскую ель ни пенни. С 1947 года Лондон получает ее в подарок от Норвегии, так власти благодарят жителей Англии за поддержку во время Второй мировой войны.

Контракт на поставку ели на Красную площадь в этом году еще не опубликован. Прежде власти Москвы тратили на нее около 6 млн руб. ежегодно.