Китай ответил на вмешательство

В Пекине не оставили без ответа принятие в США законов о поддержке гонконгских протестов. В понедельник Китай ввел санкции против американских неправительственных организаций, причастных, по мнению Пекина, к разжиганию хаоса в Гонконге. Также туда больше не пустят американские военные корабли и самолеты. В Пекине говорят, что, несмотря на продолжающиеся протесты и их поддержку из-за рубежа, любые антикитайские силы потерпят неудачу.

Китай ответил на поддержку Вашингтоном протестов в Гонконге. Главной ответной мерой стало введение санкций против ряда американских неправительственных организаций (НПО). «Китайская сторона настоятельно призывает США исправить ошибки и прекратить любое вмешательство в дела Гонконга… Китай намерен решительно защищать стабильность и процветание города»,— заявила, комментируя это решение, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Под санкции попали:

Национальный фонд поддержки демократии (National Endowment for Democracy, NED),

Международный республиканский институт (International Republican Institute),

правозащитная организация Human Rights Watch (HRW),

неправительственная организация Freedom House.

Госпожа Хуа объяснила главную причину введения санкций — Пекин подозревает американские НПО в причастии к разжиганию протестов в Гонконге.

«Многочисленные факты и доказательства свидетельствуют о том, что соответствующие неправительственные организации поддерживают антикитайские протесты в Гонконге, подстрекают их (протестующих.— “Ъ”) к совершению насильственных преступных актов. Они несут огромную ответственность за сегодняшние беспорядки в Гонконге,— заявила Хуа Чуньин.— Эти организации заслуживают санкций, они должны платить по счетам».

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Кроме того, китайская сторона приняла решение больше не рассматривать запросы на посещение Гонконга американскими военными кораблями США для пополнения запасов. На прошлой неделе главный редактор таблоида Global Times Ху Сицзинь написал в Twitter, что, по его информации, авторы закона будут внесены в черный список — им запретят въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао.

Введение санкций — реакция Пекина на принятие в Вашингтоне законов, направленных на поддержку протестующих в Гонконге. Однако особого ущерба США эти меры не принесут. Так, американские корабли смогут обойтись без Гонконга: «Гонконг был местом частых заходов американских военных кораблей в Восточной Азии для пополнения запасов и отдыха экипажей. Разумеется, по мере ухудшения американо-китайских отношений роль Гонконга снижалась, часто разрешения не давали. Принятое Пекином решение не пускать вызовет некоторые логистические трудности, но в целом мало что поменяет»,— пояснил “Ъ” старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге». По новым правилам Госдепартамент США должен ежегодно оценивать, «достаточно ли Гонконг автономен для того, чтобы сохранять к нему особенное отношение (со стороны США в сфере торговли.— “Ъ”)». Более того, президент США теперь обладает правом вводить персональные санкции против лиц, которые повинны во «внесудебной экстрадиции, незаконных задержаниях или пытках» жителей Гонконга, а также в других грубых нарушениях прав человека. Кроме того, был принят закон, запрещающий американским компаниям продажу полиции города средств борьбы с массовыми манифестациями.

Законодательные новеллы вызвали бурную радость протестующих: в воскресенье несколько сотен людей с американскими флагами собрались у американского консульства, чтобы поблагодарить президента США. На транспарантах были надписи вроде: «Спасибо, господин Трамп» и «Let’s Make Hong Kong Great Again».

Впрочем, сам господин Трамп накануне подписания закона дал интервью телеканалу Fox, в котором поддержал обе стороны.

«Я на стороне Гонконга, но я и на стороне председателя Си (Цзиньпина.— “Ъ”). Он мой друг и потрясающий парень. Давайте посмотрим, как они это уладят, хорошо?» — сказал он.

Однако в Пекине, напротив, с линией партии уже давно определились: никто не собирается допустить крах принципа «одна страна — две системы». В понедельник официальное информационное агентство китайского правительства «Синьхуа» выпустило статью под названием «Сдерживающие Китай замыслы американской стороны посеять смуту в Гонконге обречены на провал». С точки зрения авторов материала, беспорядки в Гонконге — «корявое произведение некоторых американских антикитайских политических сил». «США прикрываются "свободой и "демократией", своими действиями шаг за шагом срывают маску лицемерия, под которой скрываются гегемонизм и истинные политические цели»,— утверждается в статье. «Американская сторона, безусловно, натолкнется на лобовую атаку всего китайского народа. Никакая сила в мире не сможет остановить китайскую нацию на пути великого возрождения»,— подытожил безымянный автор статьи.

Андрей Федотов