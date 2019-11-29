Дональд Трамп уважил Китай санкциями

Американский президент Дональд Трамп подписал два закона, направленных на поддержку протестующих в Гонконге: отныне США будут ежегодно анализировать ситуацию в Специальном административном районе Китая, оценивать там уровень свободы и наказывать ее душителей санкциями. Кроме того, гонконгская полиция лишится возможности закупать в США средства для разгона демонстраций. Показательно, что подписание законов произошло на фоне переговоров о заключении торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. “Ъ” оценил, что значат законодательные новеллы господина Трампа и как они отразятся на американо-китайских отношениях.

«Я подписываю эти законы из уважения к президенту (КНР.— “Ъ”) Си Цзиньпину, Китаю и жителям Гонконга»,— глубокомысленно прокомментировал Дональд Трамп подписание сразу двух документов, принятия которых добивались многие американские политики и гонконгские протестующие.

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Исходя из положений первого, самого важного документа, Госдепартаменту надлежит ежегодно оценивать, «достаточно ли Гонконг автономен для того, чтобы сохранять к нему особенное отношение (со стороны США.— “Ъ”)». Для этого американским дипломатам необходимо будет выяснять, насколько там соблюдаются гражданские права и как «эрозия автономии» влияет на американо-гонконгское сотрудничество.

Кроме того, отныне президенту дано право вводить персональные санкции и запрещать въезд лицам, которые повинны во «внесудебной экстрадиции, незаконных задержаниях или пытках» жителей Гонконга, а также в других грубых нарушениях прав человека.

Второй закон предусматривает годичный запрет на выдачу лицензий американским компаниям на поставку гонконгской полиции спецсредств для борьбы с массовыми манифестациями, а именно слезоточивого газа, резиновых пуль, наручников, водометов, электрошокеров и других подобных товаров.

Эффект от второго закона представляется ограниченным — несмотря на то что с момента начала протестов полицейские использовали около 10 тыс. зарядов слезоточивого газа и почти 5 тыс. резиновых пуль, правоохранительные органы смогут получить все это из КНР.

О первом законе такого сказать нельзя. Любые экономические ограничения в отношении Гонконга (в частности, лишение его особого экономического статуса) рискуют в первую очередь негативно сказаться на рядовых жителях, а не на властях города или страны.

Такую точку зрения, в частности, высказала бывшая и. о. помощника госсекретаря по делам Восточной Азии Сьюзан Торнтон, с марта 2017-го по июль 2018 года ведавшая азиатской политикой Вашингтона. В интервью газете South China Morning Post в октябре 2019 года она заявила, что принятие закона будет «огромной ошибкой», так как оно приведет к наказанию «совершенно не тех людей».

По данным американских властей, за 2018 год США экспортировали в город товаров и услуг на $50 млрд.

Пока нельзя сказать, как именно президент Трамп будет пользоваться данными ему полномочиями. В заявлении на сайте Белого дома он отметил, что отдельные положения закона ограничивают его конституционное право определять внешнюю политику страны и потому он будет применять лишь некоторые из его статей.

Тем не менее принятые правовые акты уже заслужили гневную отповедь из Пекина. Китайские дипломаты обвинили американцев в наглом поведении, пренебрежении фактами и «публичной поддержке опасных преступников».

«Мы призываем США не идти по этому пути, иначе Китай нанесет мощный ответный удар и США придется справляться с последствиями»,— говорится в заявлении китайского МИДа. Впрочем, конкретных ответных действий Пекин не анонсировал.

«Накал осуждающей риторики в КНР действительно высок — показателен не только протест, заявленный послу США, но и редкое для таких случаев интервью "Синьхуа" члена Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующего в партийном руководстве внешнеполитические вопросы»,— рассказал в разговоре с “Ъ” старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов.

Как пояснил “Ъ” руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев, Китай разбирается во внутриполитической кухне США — там понимают, что Дональд Трамп принял решение о подписании закона в первую очередь исходя из внутриполитических соображений, и не будут делать из этого события значимых выводов. «В то же время Пекину важно показать, что он не оставит подписание законов без внимания. Власти страны используют это для внутриполитической пропаганды, лишний раз подчеркивая, что они отстаивают интересы Китая, а весь протест в Гонконге — часть кампании США по ослаблению КНР»,— заключил господин Габуев.

Оба собеседника “Ъ” сошлись во мнении, что случившееся, скорее всего, не угрожает переговорам по заключению первой части американо-китайской торговой сделки.

«Похоже, лично к Дональду Трампу претензий у Китая нет: в Пекине понимают, что в условиях двухпартийного консенсуса внутри США не подписывать законы было невозможно, а переговоры по сделке вести нужно именно с ним. Власти КНР по-прежнему надеются в отношениях с США развести торговую и правозащитную тематику»,— резюмировал господин Денисов.

Несмотря на грозные заявления, никаких ответных шагов Китай не анонсировал. Впрочем, о возможных «зеркальных мерах» сообщил главный редактор националистического таблоида Global Times Ху Сицзинь, «отзеркалив» изначальное заявление Дональда Трампа. «По моим сведениям, из уважения к президенту Трампу, США и их народу Китай рассматривает возможность внесения имен авторов закона в черный список для запрета въезда в Китай, Гонконг и Макао»,— написал он в Twitter.

Алексей Наумов