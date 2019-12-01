«Черная пятница» отходит от традиций

В США опубликованы первые предварительные итоги старта сезона распродаж. Продажи в традиционных магазинах в «черную пятницу» сократились на 6,2% из-за оттока покупательского трафика на День благодарения и в интернет-продажи, которые в этом году достигли рекордных $7,4 млрд.

В США усиливается тенденция изменения потребительской активности на старте сезона предрождественских распродаж. По данным исследовательской компании ShopperTrak, в минувшую «черную пятницу» в США покупательский трафик оказался на 6,2% ниже, чем в прошлом году. Однако в предшествовавший «черной пятнице» День благодарения, когда многие ритейлеры уже начали предлагать скидки, количество посещений обычных магазинов выросло на 2,3% по сравнению с прошлым годом. Впрочем, это не помогло стимулировать общий покупательский трафик за первые два дня распродаж (День благодарения и «черную пятницу»), который за эти дни сократился на 3% к прошлому году.

«Сейчас есть много других возможностей, чтобы воспользоваться скидками на старте сезона распродаж. По мере роста популярности многоканальных продаж потребители все чаще используют эту возможность — выбирают товар и покупают в интернете, заказывая его доставку либо забирая его в магазине или пункте самовывоза. В результате растет число тех, кто совершает осознанные покупки»,— отмечает старший директор по розничному консалтингу ShopperTrak Брайан Филд.

Еще несколько лет назад в США ритейлеры стали идти навстречу тем потребителям, которые не хотят толкаться в обычных магазинах во время ажиотажа «черной пятницы».

Ритейлеры стали предлагать скидки не только в пятницу, но и в соседние дни, включая предшествующий День благодарения. Таким образом, сезон распродаж теперь считается не одним днем, а несколькими — с четверга по воскресенье, так называемый уикенд распродаж.

Кроме того, многие аналитики включают в этот период и «киберпонедельник», когда люди предпочитают делать покупки в интернете из своих офисов, выйдя на работу. Благодаря тому, что люди получили возможность делать покупки в разные дни и разными способами, покупательский трафик в обычных магазинах в саму «черную пятницу» сокращается в США уже несколько лет.

Неудивительно, что на фоне снижения трафика в обычных магазинах эксперты постоянно фиксируют рост продаж через интернет. Так произошло и в этом году: по данным Adobe Analytics, интернет-продажи в «черную пятницу» в США поставили новый рекорд — $7,4 млрд, что на 19,6% больше, чем в прошлом году. Исследователи компании отмечают, что в этом году «черная пятница» стала популярнее всего для тех, кто ищет и покупает через интернет бытовую технику и спортивные товары. При этом, по прогнозам Adobe Analytics, сегодняшний день, 1 декабря, будет популярнее всего для тех, кто ищет и покупает через интернет компьютерную технику и игрушки, а завтрашний «киберпонедельник» — для покупателей телевизоров.

Евгений Хвостик