«Россети» играют на понижение

В «Россетях» назревает корпоративный конфликт: инвесторы заподозрили госхолдинг в намеренном снижении капитализации дочерних компаний и попытке лишить их листинга на фоне планов их масштабной консолидации. По данным “Ъ”, миноритарии пожаловались главе ЦБ Эльвире Набиуллиной на нарушения госхолдингом корпоративных процедур. В качестве крайней меры они предлагают исключение акций «Россетей» из высшего котировального списка Московской биржи. Требования инвесторов трудновыполнимы, считают юристы, поскольку госхолдинг формально не нарушает правил.

Ассоциация профессиональных инвесторов и независимые директора шести межрегиональных распредсетевых компаний (МРСК, подконтрольны «Россетям») направили письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой повлиять на корпоративную политику «Россетей» в отношении МРСК (документ от 28 ноября есть у “Ъ”). Авторы письма считают, что «Россети» негативно влияют на привлекательность МРСК, «в том числе и для возможного продвижения анонсированной в СМИ руководством холдинга концепции консолидации дочерних компаний, предусматривающей переход на единую акцию с материнской компанией» (см. “Ъ” от 25 октября).

Сокращение стоимости МРСК повышает шансы на то, что акционеры дочерних обществ согласятся на консолидацию. «Инвесторам дают сигнал, что в дочерних обществах все нехорошо, а в материнской компании все хорошо, поэтому давайте консолидируемся»,— поясняет источник “Ъ” в отрасли.

По мнению инвесторов и независимых директоров, советы директоров МРСК «превращены в бюрократические органы».

Такие важные вопросы, как стратегия развития и система мотивации топ-менеджмента, рассматриваются заочно за несколько дней, а сроки отправки уведомлений о проведении заседаний советов директоров систематически нарушаются.

Также инвесторы указывают на «риски намеренного вывода» дочерних компаний из котировального списка Московской биржи. В комитетах советов директоров по аудиту МРСК большинство членов — сотрудники «Россетей», что может стать причиной делистинга. По данным авторов письма, в августе МРСК уже получили сообщения биржи о необходимости переизбрания комитетов по аудиту. Другое опасение инвесторов — «риски размытия своей доли в уставном капитале». Например, 1 октября были без обсуждения утверждены параметры очередной допэмиссии акций МРСК Юга, которая увеличит капитал общества в 2,5 раза по цене, более чем в 1,5 раза превышающей рыночную стоимость, отмечается в письме.

В «Россетях» заявили “Ъ”, что никаких действий по выводу МРСК из котировальных листов биржи компания не осуществляет. МРСК действительно получили уведомления от Московской биржи, однако, по данным «Россетей», данный вопрос был инициирован обращением к бирже со стороны членов советов директоров, избранных на квоту миноритариев.

Авторы письма полагают, что решать проблемы в суде «малоэффективно», поскольку кодекс корпоративного управления носит рекомендательный характер. На действия «Россетей» может повлиять ЦБ, поэтому инвесторы просят регулятора «направить предписание руководству "Россетей" о риске исключения материнской компании из высшего котировального списка» биржи. В «Россетях» заявили “Ъ”, что подобных рисков не видят.

Представитель Московской биржи сообщил “Ъ”, что биржа на регулярной основе анализирует информацию и уведомляет эмитентов в случае несоблюдения ими требований по листингу. Прежде чем принимать решение о возможных изменениях уровня листинга, биржа предоставляет эмитентам срок на устранение нарушений, добавил он. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Требование инвесторов едва ли будет удовлетворено, считает Александр Гармаев из Vegas Lex: правилами биржи не предусмотрено исключение акций из высшего котировального списка по основаниям, касающимся управления дочерними обществами. Шансы инвесторов взыскать убытки в суде тоже низкие, продолжает он, так как в России отсутствуют прецеденты привлечения к ответственности мажоритарного акционера компании или менеджмент за недостаточную цену акций.

Полина Смертина, Татьяна Дятел