«Россети» отключают убытки

«Россети» рассматривают возможные варианты выделения проблемных активов. Основной сценарий — передача их отдельным госкомпаниям, которые «Россети» смогут взять в управление. По оценке аналитиков, отделение только убыточных «Кубаньэнерго» и МРСК Северного Кавказа сможет поднять капитализацию «Россетей» на 30–40 млрд руб. Но миноритарные акционеры «Россетей» обеспокоены: они считают, что холдинг сам должен отвечать за улучшение финансового состояния дочерних структур, в противном случае нужно передать их частным инвесторам.

«Россети» рассматривают возможность вывести из своей структуры убыточные активы и передать их на баланс государства, рассказали собеседники “Ъ”, знакомые с предложением. Речь может идти об убыточных филиалах в рамках межрегиональных распредсетевых компаний (МРСК). Впоследствии «Россети» готовы брать эти активы в управление.

Схема завуалированно описана в проекте стратегии холдинга до 2030 года, внесенной в Минэнерго. Компания пишет о необходимости изменить механизм финансовой поддержки проблемных дочерних компаний, предлагая сделать это «с использованием госфинансирования в рамках схем, не оказывающих негативного влияния на акционерную стоимость компании». По данным “Ъ”, внутри «Россетей» этот механизм называют «лечебницами».

По итогам 2018 года в убытке по МСФО оказались МРСК Северного Кавказа (включает проблемные энергосбыты) — 7,9 млрд руб. В первом полугодии 2019 года убыток в 230 млн руб. получила «Кубаньэнерго». Серьезно ухудшили финансовые показатели МРСК Сибири — прибыль упала почти в шесть раз, до 405,5 млн руб., и МРСК Урала — в 6,3 раза, до 640,8 млн руб. В состав каждой МРСК входят несколько филиалов, отчетность которых «Россети» не раскрывают, но к хронически проблемным активам можно отнести, например, «Тываэнерго», входящую в МРСК Сибири.

В последние годы «Россети» решали проблемы убыточности отдельных структур через перераспределение в их пользу дивидендов от успешных компаний холдинга. По итогам 2018 года проблемные активы получили через допэмиссии 12 млрд руб. из 25 млрд руб. дивидендов, полученных «Россетями» от дочерних структур. В проекте стратегии «Россетей» говорится, что текущие варианты поддержки проблемных компаний «ведут к снижению объема акций, находящихся в свободном обращении, сокращению объема дивидендов «Россетей» и негативно влияют на инвестпривлекательность холдинга».

Директор Prosperity Capital Management (один из миноритариев МРСК) Александр Бранис отмечает, что задача менеджмента «Россетей» — превратить убыточные филиалы в прибыльные, а не отдать их бесплатно государству, а потом взять в управление. «Если холдинг не может вывести отдельные филиалы в прибыль, то логично было бы привлечь частных инвесторов»,— добавляет еще один миноритарный акционер.

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук (входит в советы директоров МРСК) говорит, что в начале лета выделять проблемные филиалы предложили независимые директора МРСК Юга — идея возникла при обсуждении убыточной для «Россетей» допэмиссии на 7 млрд руб. Предлагалось выделить филиал «Калмэнерго» через присоединение к стопроцентно подконтрольной «Россети» компании. Это сэкономило бы до 3 млрд руб., но «Россети» отказались обсуждать идею, сославшись на директивы, которые сами подготовили, говорит он: «Получается, менеджмент взял на заметку предложения независимых директоров, интерпретируя их по-своему. Деньги на докапитализацию с убытками потратят, а потом и выделят филиал, отдав его государству. Сначала ущемляются интересы миноритариев, а потом и государства».

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что такой формулировки в проекте стратегии «Россетей» не содержится. В Минэкономики и «Россетях» “Ъ” не ответили, в Минфине запрос “Ъ” перенаправили в Минэнерго.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что идея упаковки плохих активов в отдельную компанию в энергетике не нова. Но такие инициативы всегда заканчивались одним и тем же — госкомпании продолжали нести бремя этой социальной нагрузки за счет денежных потоков из более успешных частей бизнеса. По его оценке, только при избавлении от «Кубаньэнерго» и МРСК Северного Кавказа с учетом полугодовых результатов капитализация «Россетей» могла бы вырасти на 30–40 млрд руб.

Татьяна Дятел