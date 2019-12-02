Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новые правила распределения грантов между регионами, в которых губернаторы и региональные правительства добились самых высоких показателей. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления, общая сумма грантов составит 45 млрд руб.

При распределении грантов будут учитываться такие критерии, как:

уровень доверия жителей региона к президенту России;

число высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики;

количество занятых в малом и среднем бизнесе;

уровень бедности;

уровень зарплат;

объем инвестиций в региональной экономике;

ожидаемая продолжительность жизни;

естественный прирост населения;

уровень образования жителей.

На основании этих показателей будет составляться рейтинг. Гранты получат регионы, которые займут с 1 по 50-е место. В 2018 году гранты получили 40 регионов, федеральные власти выделили на это 20 млрд руб.

Напомним, летом этого года правительство России утвердило новую методику расчета эффективности работы глав регионов и региональных министерств. Глав региона решили оценивать ежегодно и по целому ряду показателей, в том числе по уровням реальной заработной платы, бедности, доступности жилья, естественному приросту населения, количеству рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве.

О новых показателях эффективности губернаторов читайте в материале “Ъ” «Больше олимпиад, аренды и самозанятых».