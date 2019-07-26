Правительство утвердило новую методику оценки эффективности губернаторов

Правительство России утвердило новую методику расчета эффективности работы глав регионов и региональных министерств. Цель нововведения — обоснованное решение по распределению между регионами межбюджетных трансфертов.

«Результаты такой оценки позволят принимать обоснованные решения по распределению субъектам федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов на основе достигнутых ими за отчетный период значений установленных показателей»,— говорится в постановлении правительства.

Глав региона будут оценивать ежегодно и по целому ряду показателей, в том числе по уровням реальной заработной платы, бедности, доступности жилья, естественному приросту населения, количеству рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве.Среди новых показателей оценки работы губернаторов — доля городов (населенных пунктов) с благоприятной городской средой в регионе, качество окружающей среды, уровень образованности населения.

В конце 2018 года президент Владимир Путин утвердил новый перечень критериев оценки деятельности губернаторов, сократив их число с 24 до 15.

Подробнее о перечне критериев эффективности работы региональных глав читайте в материале “Ъ” «Губернаторы получат новые оценки».