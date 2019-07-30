Больше олимпиад, аренды и самозанятых

Опубликовано постановление правительства с новым порядком оценки эффективности работы глав регионов. Методика расчета большинства показателей, которые будут вычисляться Минэкономики, в большинстве случаев увязана со статнаблюдением Росстата, обойти их в силу этого сложно, системные исключения сделаны лишь для показателей объема инвестиций. Самым близким результатом применения методик будет в 2020 году давление региональных властей на незарегистрированную аренду, регистрацию в ФНС самозанятых. Ряд показателей — фактически в руках внешних к регионам ведомств, в том числе Минтранса и Росприроднадзора.

Новая методика оценки эффективности губернаторов, напомним, вводится в связи с реализацией нацпроектов, появлением у них отдельной системы ключевых показателей, а также «национальных целей развития» из майского указа президента Владимира Путина 2018 года. Дискуссии на площадках Госсовета весной-летом 2019 года отчасти сводились к определению этих методик (основные касались объемов софинансирования нацпроектов регионами). Напомним, недостижение губернаторами KPI формально может привести лишь к уменьшению доли распределяемых Минэкономики стимулирующих грантов, но в целом постановление правительства №915 от 17 июля сейчас является единственной для власти формализованной и официальной методикой успешности регионального руководства.

В целом показатели можно разделить на три группы. Первая фактически производна от соответствующих показателей Росстата по регионам — это де-факто «натуральные» показатели, влиять на которые региональная власть, в сущности, может ограниченно (прямым выполнением нацпроектов в расчете на то, что они дадут ожидаемый эффект). Эти показатели, например,— естественный прирост населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень реальных зарплат и число высокопроизводительных рабочих мест. Эти показатели сформированы довольно жестко: так, демографические данные предполагается вычислять просто по данным ЗАГС, уровень реальных зарплат — из статнаблюдений Росстата. В случае с KPI по продолжительности жизни исключение сделано для дальневосточных регионов: для них соответствие норме и графику улучшений будет рассчитываться не по общероссийским показателям, а по цифрам концепции демографической политики на Дальнем Востоке до 2025 года. Иногда формулы расчетов фиксируются с анекдотическими подробностями: постановление №915 — видимо, единственное постановление правительства РФ, в котором совершенно официально устанавливается значение основания натурального логарифма (число Эйлера, е) с точностью до 14-го знака после запятой.

Во второй группе показателей регионы де-факто зависимы от цифр, вычисляемых профильными ведомствами. Таковы, например, KPI по экологии (Росприроднадзор и Минэкологии), дорогам (Минтранс и Росгидромет), доступности городской среды (правительство): система сбора статистики для них не связана с Минэкономики и Росстатом и малопрозрачна.

В третьей группе разработчики методики из Минэкономики предоставили регионам более или менее простые способы некоторого формального улучшения показателей без радикальных реформ. Так, KPI по числу семей, улучшивших жилищные условия, в методике включает в себя не только число зарегистрировавших права собственности на жилье (собственность или соцнайм), но и зафиксированные фондом РЖС капремонты, а также число арендных договоров, поскольку методика предполагает учет последних только по зарегистрированным документам, стоит ждать новой волны давления по регистрации. KPI по образованию включает в себя охват разнообразными конкурсами и олимпиадами: это и без того раздутая в масштабах деятельность явно будет стимулироваться. В сфере малого и среднего предпринимательства основная возможность регионов — давление на самозанятых с целью их регистрации в таком качестве в ФНС, как «официальные самозанятые» (ориентир до 2024 года — 18% «тени», более 2 млн человек прироста) или как индивидуальные предприниматели (цель по приросту — 3,3 млн человек).

KPI по числу внебюджетных высокопроизводительных (в смысле производства зарплат) рабочих мест установлен компромиссно: в нем будут учитываться такие места в госкомпаниях, но не учитываться в собственно бюджетном секторе (прямо финансируемых из бюджетной системы). Наконец, в случае KPI по инвестициям (из которых будут «вычищаться» бюджетные инвестиции и инвестиции госмонополий) губернатор вправе обсудить в порядке исключения с советом по нацпроектам «индивидуальные графики» — таких, видимо, будет немало.

Дмитрий Бутрин