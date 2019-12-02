Суд отклонил жалобу Голунова на волокиту следствия

Басманный суд не удовлетворил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следователя, сообщила пресс-служба суда. Выездное заседание прошло в Мосгорсуде, так как исследовались материалы под грифом «секретно». Журналист считает, что затягивается проверка в отношении полицейских, которые незаконно задержали его по делу о наркотиках.

Защита журналиста утверждает, что следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) по Москве Олег Шачнев не ознакомил господина Голунова и его защиту с уведомлением о передаче из МВД в СКР сообщения о преступлении против журналиста. Также защиту не ознакомили с материалами проверки полицейских.

Прокурор в суде утверждала, что следствие передало все необходимые документы. «Я считаю, что жалоба удовлетворению не подлежит. Следствием представлены достаточно документов, доказывающих, что дело рассматривается своевременно»,— сказала прокурор в суде (цитата по «Интерфаксу»).

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. В пресс-службе полиции заявили, что у него нашли наркотики. Ему предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт и назначили домашний арест. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс, и 11 июня его прекратили за непричастностью господина Голунова к преступлению. Сам он считает, что наркотики ему подбросили и это связано с его журналистским расследованием.

Из-за уголовного дела должностей лишились два генерал-майора полиции. Также уволены четыре сотрудника УВД по ЗАО, причастных к задержанию журналиста. Недавно стало известно, что все материалы дела, по которому обвиняемым проходил Иван Голунов, засекретили.

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