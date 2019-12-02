Вице-премьер Украины заявил о готовности «принять пару областей» России

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о риске выхода нескольких областей из состава Украины. В ответ на это господин Кулеба заявил, что Украина «готова принять пару областей» России.

«Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не денется. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни»,— написал вице-премьер Украины в Twitter. Он сопроводил запись Обзорной картой украинских земель, составленной в 1900 году.

Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя?? pic.twitter.com/LmsSePmR3G — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2019

Господин Володин высказался после того, как украинская делегация попыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН. Украинцы прервали выступление господина Бальбека «стуками табличек» и направили протест против делегации от Крыма. Вячеслав Володин сказал, что национализм и притеснение национальных меньшинств могут привести к выходу нескольких областей из состава Украины.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принять законопроект, который защитит права национальных меньшинств в стране. 16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни, кроме личного общения и религиозных обрядов.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Закон о языке вступил в бессилие».