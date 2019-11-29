Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств. Мероприятие проводится 28 и 29 ноября в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека. Об инциденте ТАСС рассказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

По ее словам, украинская делегация прервала выступление господина Бальбека «стуками табличек» и направила протест против делегации от Крыма в секретариат. «Секретарь лишил права слова официального делегата от России»,— уточнила госпожа Гридчина. Она добавила, что по неизвестным причинам не состоялось и ее выступление с докладом о правах человека на образование на языках нацменьшинств.

Анастасия Гридчина также заявила, что украинская делегация прервала выступление представителя Сербии после того, как он сказал, что был в Крыму и там, по его мнению, «не ущемляются права ни крымских татар, ни украинцев».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принять законопроект, который защитит права национальных меньшинств в стране. Напомним, с 16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни, кроме личного общения и религиозных обрядов.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Закон о языке вступил в бессилие».