Володин рассказал о риске выхода ряда областей из состава Украины

Национализм и притеснение национальных меньшинств может привести к выходу нескольких областей из состава Украины, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты российского парламента прокомментировал попытку украинской делегации сорвать выступление на форуме ООН депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

«Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп»,— сказал он (цитата по сайту нижней палаты парламента).

По мнению господина Володина, поведение украинской делегации является «очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам». Он также посоветовал украинским властям пересмотреть свое отношение к правам национальных меньшинств. «Русские, венгры, поляки — на Украине они нацменьшинства, и, несмотря на то, что они граждане Украины, их права постоянно нарушаются. В том числе право на язык, когда Киев принимает закон об украинском языке, как об единственном государственном, и вводит запрет на использование национальных языков в образовательных учреждениях»,— считает спикер Госдумы.

О срыве украинской делегацией выступления господина Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, прошедшего под эгидой Совета ООН по правам человека, стало известно накануне. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сообщила, что украинская делегация прервала выступление господина Бальбека «стуками табличек» и направила протест против делегации от Крыма в секретариат.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принять законопроект, который защитит права национальных меньшинств в стране. Напомним, с 16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни, кроме личного общения и религиозных обрядов.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Закон о языке вступил в бессилие».