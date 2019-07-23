Белый дом достиг бюджетного соглашения

Администрация США и лидеры Конгресса смогли согласовать проект федерального бюджета на следующие два года, а также договориться о временной отмене предельного уровня госдолга на срок до июля 2021 года. Соглашение предполагает значительное повышение военных и социальных расходов. Президент США назвал предложенный проект бюджета «настоящим компромиссом». По оценкам аналитиков, реализация этого плана может увеличить дефицит федерального бюджета США на сумму $2 трлн в ближайшие десять лет.

О том, что после продолжавшихся последние несколько месяцев переговоров администрация и лидеры Конгресса все же смогли договориться о бюджетном соглашении, президент Трамп уже по традиции сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Я рад сообщить, что достигнуто соглашение с главой (республиканского.— “Ъ”) большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером (демократического.— “Ъ”) меньшинства в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером (республиканского.— “Ъ”) меньшинства в палате Кевином Маккарти о проекте бюджета на два года и потолке госдолга»,— написал президент США, добавив, что подготовленный документ не содержит никаких «подводных камней», выгодных только одной из сторон.

По сообщениям некоторых американских СМИ, переговоры о деталях бюджетного соглашения вели спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин.

Остальные законодатели, включая лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, предпочли занять выжидательную позицию и почти не вмешивались в обсуждение документа.

В декабре прошлого года, так и не сумев договориться с демократами о параметрах финансирования расходов федерального правительства, Белый дом объявил так называемый шатдаун — временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. Оно продлилось 35 дней и стало самым длительным в истории США. Позднее администрация и Конгресс несколько раз заключали временные соглашения, позволявшие временно возобновить работу министерств и ведомств.

Авторы нового бюджетного законопроекта, который сотрудники Минфина и аппарата нескольких комитетов Конгресса начали готовить еще в феврале, постарались учесть почти все пожелания и демократов, и республиканцев.

О том, что представленный документ полностью отвечает и его собственным требованиям, заявил и президент Дональд Трамп. «Это был настоящий компромисс, достигнутый ради еще одной большой победы для наших замечательных военных и ветеранов»,— написал в Twitter глава Белого дома.

Детали нового законопроекта пока не разглашаются, но, по данным вашингтонского издания The Hill, ссылающегося на собственные источники в Конгрессе, стороны смогли договориться об уровне предельных и военных, и невоенных расходов федерального бюджета США.

Предполагается, что в 2020 году сумма военных расходов составит $738 млрд, а в 2021 — $740 млрд.

Необоронные расходы в эти же годы должны составить $632 млрд и $634,5 млрд соответственно.

Суммы одобренных членами Конгресса статей оборонных расходов оказались существенно ниже запрошенных администрацией президента США. В конце прошлого года Белый дом направил в Палату представителей собственный бюджетный проект, попросив уже в 2020 году увеличить военные расходы до $750 млрд. На финансирование других статей расходов администрация планировала потратить $620 млрд. Напомним, в 2019 финансовом году предельный уровень расходов Пентагона установлен на уровне $716 млрд. Прочие расходы должны составить не более $620 млрд.

В числе обязательных статей расходов, на которых настаивали демократы, были пункты об увеличении финансирования программы по борьбе с эпидемией употребления опиоидов, выделение дополнительных средств для Национального института здоровья, а также продолжение финансирования государственных программ поддержки ветеранов и проектов по оказанию медицинской помощи детям.

Уже в ближайшие дни одобрить законопроект могут обе палаты Конгресса, затем его подпишет президент.

Между тем, по оценкам аналитиков, новые расходы, предусмотренные законопроектом, приведут к резкому росту дефицита бюджета для Соединенных Штатов.

«Это самое плохое бюджетное соглашение в истории нашей страны,— подчеркнула в специальном заявлении президент вашингтонской организации «Комитет за ответственный федеральный бюджет» (CRFB) Майя Макгинис.— Если этот законопроект будет одобрен, президент Трамп увеличит расходы федерального бюджета на 22% в течение своего первого срока».

По оценке аналитиков CRFB, реализация нового фискального соглашения может увеличить дефицит федерального бюджета США на $2 трлн в течение ближайших десяти лет. В 2019 году дефицит бюджета в Соединенных Штатах составил $1,09 трлн, и, как считают финансисты, в ближайшие годы он будет только расти.

Уровень государственного долга в США уже в феврале превысил $22 трлн. Это рекордная цифра в истории страны.

Кирилл Белянинов, Вашингтон