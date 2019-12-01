Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Благодаря притоку капиталов в страны с формирующимися рынками, в том числе и Россию, позиции рубля укрепляются, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1». И это несмотря на международные санкции.

Госпожа Набиуллина сказала, что несмотря на положительную динамику рубля, ЦБ всегда просчитывает и рисковый сценарий.

По данным ЦБ, за октябрь валюта подорожала к доллару на 1%, а к евро — на 0,8%. Сейчас средний курс доллара составляет чуть больше 64 руб., а европейской валюты — 71 руб. За год же рубль укрепил позиции к доллару почти на 5% и почти на 8% к евро.