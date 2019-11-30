Экономический прогноз на декабрь Что будет с рублем, долларом и нефтью

Наступает декабрь, и “Ъ” предлагает читателям экономический прогноз на месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

1. Каким будет курс рубля?

2. Какой будет инфляция?

3. Какими будут цены на нефть?

4. Каким будет курс евро к доллару?

Татьяна Абанкина, директор Центра государственного сектора экономики НИУ ВШЭ:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

1. Думаю, что рубль будет находиться в коридоре 64–66 за доллар. У нас традиционно большое число граждан планирует в конце декабря и начале января совершить поездки на новогодние каникулы в другие страны. Отсюда рост спроса на валюту со стороны населения плюс конец года. Поэтому не исключаю, что в декабре мы можем увидеть определенное ослабление рубля. Но это сезонное явление, к февралю-марту обычно все возвращается обратно, и рубль даже может подрасти, если не случится ничего неожиданного.

2. 0,2–0,4% и не выше. Как правило, в декабре инфляция имеет весьма противоречивую тенденцию. С одной стороны, растет спрос — Новый год, подарки, корпоративы, закупки, с другой стороны, очень многие торговые сети и магазины идут на скидки и распродажи. Поэтому особого роста инфляции в декабре ждать не стоит.

3. Думаю, что цены будут находиться в коридоре $64–66 за баррель. И я не вижу никаких факторов, способных оказать какое-то очень существенное влияние на эти показатели. В декабре цены будут достаточно стабильны, и если ждать каких-то изменений, то не более чем на 5–10% в ту или иную сторону.

4. 1,15. Мне кажется, что евро по отношению к доллару может несколько укрепиться. У доллара сейчас благоприятная ситуация, но многие страны сбрасывают долларовые долги, поэтому доллар может немного ослабнуть. А новогодние праздники уже скоро, что может позволить евро немного укрепиться по отношению к доллару.

Константин Корищенко, профессор, завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС (в 2002–2008 годах — зампред ЦБ, в 2008–2010 годах — президент ММВБ):

Фото: Хуберт Голстейн, Коммерсантъ

1. Курс рубля не укрепится выше 63,5, скорее ослабнет. Причины — конец года, закрытие позиций, отток капитала. Если будет прорыв в «нормандском формате», будет отмечен рост рубля, возможно значительный.

2. В годовом выражении 3,4–3,6%, а если рассматривать за декабрь, то прибавит 0,1–0,2%. Показатель трендовый, продолжит снижение.

3. Скорее продолжат рост к $65 за баррель, чем упадут к $60. Причины — нормализация отношений США—Китай; продолжение ограничений ОПЕК; снижение числа буровых в сланце, несмотря на рост объема добычи.

4. Стагнация в районе 1,1. Ставка по доллару продолжит медленно снижаться, но альтернативы долларовым долгам нет.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Александр Широв, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий ИНП РАН:

1. Курс рубля сейчас можно охарактеризовать как таргетируемый в условиях действия бюджетного правила. В связи с этим и при условии отсутствия крупных внешних шоков можно ожидать, что курс до конца года будет находиться в диапазоне 63–65 руб./$. При этом конец года, как правило, характеризуется ростом спроса на валюту. Таким образом, наиболее вероятно, что к концу декабря курс будет ближе к верхней границе обозначенного коридора.

2. Ускорение бюджетных расходов в четвертом квартале, сезонный рост цен на продовольственные товары должны ускорить рост цен в декабре. Однако этому росту будут препятствовать низкие параметры спроса. К годовой инфляции декабрь может добавить 0,4–0,5%.

3. На рынке нефти сохраняется определенный баланс спроса и предложения, при котором цены находятся в определенном коридоре. В последнем месяце года наиболее вероятный их диапазон — $61–63 за баррель.

4. Тенденция к небольшому ослаблению американской валюты является устойчивой в течение ряда последних месяцев, что связано прежде всего с политикой, проводимой ФРС. Наиболее вероятным является сохранение в декабре соотношения евро/доллар на уровне 1,1.

Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер»:

Фото: из личного архива Антона Покатовича

1. Рубль будет демонстрировать склонность к умеренному ослаблению в диапазоне 64–66 руб./$. Скажутся сезонность, вероятное поступление на рынки существенных объемов ликвидности из бюджета, а также традиционное увеличение спроса на валюту. От декабря рынки ожидают конкретики по «Фазе-1» торговой сделки США и Китая. Если такой конкретики не появится, могут произойти коррекция рыночного оптимизма и снижение рисковых активов, включая рубль. Если сторонам удастся заключить промежуточное соглашение, рынки получат шанс на «рождественское ралли», которое позволит рублю сохранять стабильность. Наконец, если реализуются риски в сфере газовых поставок, в частности в виде транзитных вопросов с Украиной и реализации «Северного потока-2», рубль может уйти и за уровень 66 руб.

2. Исходя из последних данных недельная инфляция уходит из зоны около нулевых значений, что снижает вероятность замедления годовых темпов роста потребительских цен в декабре до уровня 3%. Тем временем прогнозируем, что ожидаемое нами умеренное ослабление рубля в декабре не станет драйвером ускорения роста потребительских цен, годовая инфляция по итогам декабря будет находиться в диапазоне 3,2–3,4%.

3. Основное влияние на ценовую конъюнктуру в нефти будут оказывать два фактора: итоги размещения Saudi Aramco и заседание ОПЕК+. Если первый этап IPO SA не увенчается успехом, рынки оценят стоимость компании значительно ниже, чем $1,6–1,7 трлн, то нефтяные цены могут скорректироваться до уровня $60. В этом случае экспортеры попытаются поддержать рынок вербальными интервенциями и вернуть цены в диапазоне $62–63 по итогам года. Если же первый этап размещения пройдет успешно и инвесторы примут высокую стоимость нефтяного гиганта, котировки нефти могут получить повод для спекулятивного роста. Также мы ожидаем, что в декабре экспортеры договорятся о продлении действия сделки ОПЕК+ на перспективу 2020 года. При наличии данных факторов нефть может завершить год в диапазоне $63–67.

4. Фундаментальная слабость евро сохранится — надежды на умеренное укрепление евро формируются лишь на существенно более длительном временном горизонте. Скорее всего, в процессе «Брексита» до конца этого года мы не увидим значительных подвижек. В данных условиях курс евро к доллару к концу года, вероятно, продолжит формироваться вблизи отметки $1,1 за евро.