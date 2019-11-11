«В моменте рубль несколько переоценен»

Курс рубля укрепляется. По данным ЦБ, за октябрь валюта подорожала к доллару на 1%, а к евро — на 0,8%. Сейчас средний курс доллара составляет чуть больше 64 руб., а европейской валюты — 71 руб. За год же рубль укрепил позиции к доллару почти на 5% и почти на 8% к евро.

Что будет с национальной валютой к концу года? “Ъ FM” опросил финансовых аналитиков крупных банков и брокерских компаний.

Денис Порывай, аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка: «В конце этого года мы ожидаем где-нибудь в районе 65 руб. Мы ожидали ослабления валюты, но тут появился фактор в виде трат ФНБ, которые, по сути, эквивалентны снижению объема интервенций ЦБ на открытом рынке. Несмотря на сезонность, которая негативно влияет на курс рубля в декабре, мы все-таки ожидаем, что будет более крепкий рубль. В начале следующего года, скорее всего, будет заметное его укрепление, потому что сезонность, плюс фактор, связанный с ФНБ, вероятно, реализуется».

Олег Замулин, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка: «Я думаю, что доллар, скорее всего, останется примерно на том же уровне, где он и сейчас. Какие-то незначительные колебания возможны, но если не произойдет непредвиденных событий, то я не ожидаю больших скачков американской валюты в ту или иную сторону».

Михаил Поддубский, финансовый аналитик Промсвязьбанка: «Мы в моменте считаем, что рубль несколько переоценен, если сравнивать его с текущими ценами на нефть и ключевыми макропоказателями. На наш взгляд, равновесный курс при текущих вводных расположен примерно на уровне 65,5 руб. за доллар. До конца года эта переоценка может быть нивелирована, и мы сместимся в диапазон 65,5-66 руб. за доллар».

В понедельник в ЦБ также заявили, что не исключают дальнейшего снижения ключевой ставки. По мнению регулятора, этому способствует замедление инфляции. В этом году Банк России уже четыре раза понижал свою ставку. Сейчас она находится на уровне 6,5%.

Кирилл Абакумов