Партбилет в ГИБДД

Пензенские единороссы исключили из партии депутата законодательного собрания региона Владимира Вдонина за дискредитирующие партию действия. В субботу господина Вдонина задержали сотрудники полиции — он находился за рулем своего автомобиля в нетрезвом состоянии и пытался предъявить полицейским поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры. Депутата также вывели из состава фракции «Единая Россия» в региональном парламенте. Два года назад другой депутат пензенского заксобрания был задержан за пьяное вождение, однако никаких санкций со стороны партии не последовало.

Депутат законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин исключен из «Единой России» и выведен из состава партийной фракции в региональном парламенте. Как сообщили в партии, господин Вдонин лишен членства в «Единой России» за действия, дискредитирующие партию (ст. 4.3.2. устава). В минувшую субботу появилось видео, на котором заснят процесс задержания депутата. Инспекторы ДПС остановили автомобиль Land Rover, за рулем которого находился депутат областной думы. Полицейские выяснили, что на машине установлены подложные номерные знаки 99-го региона (Москва). Господина Вдонина отстранили от управления транспортным средством, освидетельствование на наличие алкоголя на месте показало наличие паров алкоголя — 0,23 мг/л.

На происшествие в социальных сетях отреагировал заместитель секретаря генсовета «Единой России», ответственный секретарь комиссии партии по этике депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко. Он написал, что господин Вдонин не только находился за рулем в нетрезвом виде, но и пытался предъявить сотрудникам полиции поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры. «Благодаря бдительности представителей ГИБДД и их оперативной реакции (за что им отдельное спасибо) возможной трагедии удалось избежать. Вдонин должен быть наказан, и жестко. Он будет исключен из партии и выведен из состава нашей фракции. Кроме того, я возьму разбирательство этого вопиющего случая под личный контроль!» — написал господин Ревенко. Поведение пензенского депутата он назвал «вызывающим и аморальным». Секретарь пензенского регионального отделения «Единой России», спикер законодательного собрания региона Валерий Лидин отметил, что «поведение Владимира Васильевича (Вдонина.— “Ъ”) является противоречащим не только партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание».

Владимир Вдонин является генеральным директором ОАО «Маяк» (производство бумаги). По итогам 2018 года, согласно исследованию “Ъ”, компания была признана крупнейшим налогоплательщиком региона, заплатив в бюджет 240,8 млн руб. Господин Вдонин был избран в законодательное собрание Пензенской области в сентябре 2017 года, имеет благодарность Министерства промышленности и торговли РФ, был награжден почетной грамотой законодательного собрания Пензенской области. Член комитета по экономической политике Пензенской облдумы.

Будет ли возбуждено в отношении господина Вдонина уголовное дело за использование заведомо подложного документа, пока неизвестно.

Получить комментарии следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области “Ъ” пока не удалось.

Ранее пензенские полицейские уже задерживали за вождение в нетрезвом виде другого депутата пензенского заксобрания — директора ООО «Никольский хлеб» Юрия Старкина. Однако никаких санкций к нему применено не было. Тогда секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин сообщил, что господин Старкин был оштрафован на 30 тыс. руб. и лишен водительского удостоверения на полтора года. Претензий к господину Старкину как депутату у секретаря партийного отделения не было.

Сергей Петунин, Саратов